VÍDEO El fiscal demana investigar el responsable de Difusió de la Generalitat per fals testimoni

Moment inèdit al Tribunal Suprem en les cinc setmanes de judici de l'1-O. Manuel Marchena ha interromput l'interrogatori de la Fiscalia a Jaume Mestre, responsable de Difusió Internacional de la Generalitat de Catalunya, per advertir al testimoni que podria estar cometent delicte de fals testimoni.De forma repetida, Mestre ha afirmat que no recordava els contactes amb les empreses que treballaven per la Generalitat. Després de diverses respostes "evasives" -així ho ha qualificat el president del tribunal-, Marchena ha recordat a l'alt càrrec del Govern que el fals testimoni no és imputable només a qui menteix sinó també a qui obvia respostes, tal com ja va explicar el catedràtic Josep Maria Tamarit en el consultori de NacióDigital . La Fiscalia ha formulat una queixa al final de l'interrogatori.Andreu Van den Eynde, l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, ha intervingut també un parell de vegades per transmetre al tribunal la "necessitat de valorar en algun moment" quines preguntes del fiscal Jaime Moreno anaven a la contra de la situació processal del testimoni.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor