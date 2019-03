Pep Guardiola, als fills de Junqueras: «Teniu un pare valent i coratjós»

Pròleg: "Contes des del cor"



Els contes que l'Oriol Junqueras ha escrit a en Lluc i la Joana, durant tots aquests mesos que ha estat injustament privat de llibertat, són una mostra d'amor, un cant a la intel·ligència i una lliçó de dignitat. En Junqueras ha sabut guanyar la distància física amb els seus estimats amb un crit de vida en forma de petites històries plenes de llum i saviesa. Perquè cap cel·la, cap mur, ni cap vidre de cap presó del món no aconseguiran apagar mai una veu i un cor ple d'esperança.



En Junqueras és un home bo i savi i, per damunt de tot, és el pare d'en Lluc i de la Joana i l'espòs de la Neus. També és l'amic, el company i veí de Sant Vicenç dels Horts. I per a tots plegats és una persona que estima el seu país i que persisteix en la defensa d'uns ideals cívics i honestos, que és el fil indestructible que l'uneix amb tots els presos i preses i exiliats i exiliades de casa nostra.



Veure créixer els fills és el millor regal que ens dona la vida i educar-los, el privilegi i la responsabilitat més meravellosa del món. Lluny de caure en el parany del desànim, l'Oriol, conscient que li han arrancat el dret d'acaronar cada dia i cada nit en Lluc i la Joana mentre els dona resposta als màgics interrogants de la infantesa, els escriu per explicar-los les meravelles del món, per descriure les petites coses de cada dia i per narrar paisatges propers i llunyans. I ho fa amb la mateixa tendra que si els parlés a cau d'orella. Llegim l'Oriol i sentim l'Oriol. Cada mot, un batec; cada conte, un somriure.



Gràcies, Oriol, per compartir els contes que has escrit als teus menuts i que ara podrem explicar també als nostres fills. Tant de bo que a cada casa arribin aquestes històries tan boniques que són testimoni de la humanitat i la generositat del seu autor.



Lluc, Joana, teniu un pare valent i coratjós que us estima molt.



Oriol Junqueras porta des del 2 de novembre del 2017 dormint separat, a quilòmetres de distància, dels seus fills, en Lluc, de sis anys, i la Joana, de tres. Gairebé un any i mig obligat a intercanviar unes paraules i a abraçar-los sempre limitat pels règims de visites d'Estremera primer, Lledoners després i Soto del Real des de l'inici del judici al Suprem.La distància física, però, no ha impedit al líder d'ERC escriure'ls i dedicar-los desenes d'històries. Ara, després de l'immens èxit del primer tast dels contes editats per la revista Sàpines , Ara Llibres publica Contes de la presó, que arriba a les llibreries la setmana que ve i recull 37 relats de l'exvicepresident il·lustrats per artistes catalans.El pròleg, al qual ha tingut accés, va a càrrec de Pep Guardiola. En un escrit emotiu, l'entrenador català qualifica Junqueras com un "home bo i savi", considera que els contes estan escrits "amb la mateixa tendresa que si els parlés a cau d'orella" i remata: "Lluc, Joana, teniu un pare valent i coratjós que us estima molt". A continuació podeu llegir el text íntegre de Guardiola, que ha mostrat en nombroses ocasions el seu suport als presos polítics.

