El Govern es nega a retirar els llaços grocs dels edificis públics

El Govern es nega a complir l'ordre de retirar els llaços grocs i les estelades dels edificis públics. La Junta Electoral Central (JEC) va reclamar dilluns al president de la Generalitat, Quim Torra, que els retirés en un termini de 48 hores en considerar que "són símbols partidistes utilitzats per formacions que concorren a les eleccions". L'executiu, però, ha comunicat a la JEC que, ara per ara, manté la pancarta que reclama la llibertat dels presos polítics a la façana del Palau de la Generalitat.



En una carta feta pública aquest dimecres a la tarda, ha posat de relleu les resolucions aprovades pel Parlament en relació al llaç groc i l'estelada i defensa els seus valors "democràtics, legítims, legals i no violents". Amb tot això, el cap de l'executiu demana a la JEC que reconsideri la resolució, la qual titlla de "subjectiva".

Torra apel·la al "deure de respectar" la llibertat d'expressió per mantenir exhibida la simbologia antirepressiva i les estelades durant la campanya electoral i denuncia que la exigència de la JEC fuig de la "neutralitat política" i "dona la raó" a les formacions polítiques, com Ciutadans i PP, que han criticat públicament els llaços grocs. El president esgrimeix, a més, la "dificultat legal" de complir amb el mandat de la Junta, ja que hi ha "multitud d'edificis públics" amb aquesta simbologia.

El llaç i l'estelada, sota la lupa



El llaç groc, indicava la JEC en la seva resolució, "s'ha utilitzat per recordar a dirigents o candidats pertanyents a formacions polítiques que es troben en situació de presó preventiva". Oriol Junqueras, per exemple, és candidat d'ERC a les eleccions espanyoles, i també ho són Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull per part de Junts per Catalunya.



Pel que fa a l'estelada, l'òrgan electoral considera que "s'utilitza com a símbol de determinades formacions polítiques. Tots dos [juntament amb els llaços] són signes que poden ser legítimament utilitzats per aquestes formacions en la seva propaganda electoral però no pels poders públics ja que aquests han de mantenir una rigorosa neutralitat política".



Aquesta exigència de la JEC apareix arran de la denúncia interposada per Ciutadans. En la sessió de control de la setmana passada, Carlos Carrizosa, portaveu parlamentari de la formació taronja, va indicar que demandaria al Govern si no retirava el llaç groc de Palau.

No és la primera vegada que la Junta Electoral exigeix la retirada de llaços dels espais públics. Per les eleccions del 21-D, la Junta de la demarcació de Barcelona va ordenar a l'alcaldessa Ada Colau que retirés la pancarta "Llibertat presos polítics" per garantir la "neutralitat" de l'espai públic. També ho va fer arran d'un recurs presentat per Ciutadans. L'òrgan va advertir llavors que diversos partits que es presentaven a les eleccions incloïen en les seves llistes persones en presó provisional i tenien com una de les seves finalitats que siguin posats en llibertat". El consistori barceloní va accedir a retirar la pancarta tot posant de manifesta que no compartia "el fons" del requeriment. La prohibició, però, es va acabar estenent a d'altres espais arribant a exigir a TV3 no emprar expressions com "Govern a l'exili" o prohibint la il·luminació d'edificis i fonts de Barcelona de color groc. Un fet que va provocar una forta polèmica pel fet que va ser considerat pel sobiranisme com un atac a la llibertat d'expressió.

