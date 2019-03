El responsable de Difusió diu que el Govern no va pagar factures de campanyes vinculades a l'1-O

El responsable de Difusió Institucional de la Generalitat durant la legislatura de Puigdemont, Jaume Mestre, ha encetat les declaracions d'aquest dimecres al Tribunal Suprem. Mestre ha afirmat que el Govern no va pagar factures de campanyes que la Fiscalia vincula als preparatius del referèndum. L'alt càrrec del Govern ha afirmat que les empreses que van participar en les iniciatives del Registre de catalans a l'exterior i de Civisme van prestar els serveis però no van cobrar ni reclamar les quantitats.El fiscal Jaime Moreno, que intenta provar el delicte de malversació vinculat a l'1 d'octubre, ha requerit a Mestre que expliqués com es van encarregar els treballs de les campanyes publicitàries i per què les empreses no van reclamar la feina feta. "No s'ha pagat", ha repetit en diverses ocasions el testimoni, requerit pels contactes amb empreses com Estudi Dada. "No han reclamat la factura", ha afegit Mestre sobre les empreses que van ser requerides per treballs de les diverses campanyes.L'alt càrrec ha dit que actuava a instàncies d'Ignasi Genovès, director general, i Antoni Molons, exsecretari de Difusió i Atenció Ciutadana. El conseller al càrrec era Jordi Turull. Específicament sobre la campanya de Civisme, Mestre ha verbalitzat que no sabia si la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) havia "cobrat les factures". "No sé si la campanya de Civisme que va emetre la CCMA era una campanya de pagament", ha expressat. "La CCMA va prestar el servei, però el concurs públic de la campanya va quedar desert", ha afegit. Tanmateix, Mestre ha exposat que les iniciatives publicitàries investigades "no tenien relació amb el referèndum de l'1-O".De forma repetida, Mestre ha afirmat que no recordava els contactes amb les empreses que treballaven per la Generalitat. Després de diverses respostes "evasives" -així ho ha qualificat Manuel Marchena-, el president del tribunal ha recordat a l'alt càrrec del Govern que el fals testimoni no és imputable només a qui menteix sinó també a qui obvia respostes. La Fiscalia ha formulat una queixa al final de l'interrogatori.En la jornada d'aquest dimecres no declararan tots els testimonis que estaven previstos. Dos observadors internacionals que van ser presents a Catalunya l'1 d'octubre del 2017 han demanat testificar un altre dia. Estaven citats avui, però han al·legat que tenien problemes per arribar al Suprem -se'ls va comunicar el 6 de març que havien de comparèixer- i el tribunal estudiarà si assenyala la declaració per a una jornada. Els observadors internacionals són el director de The Hague Centre for Strategic Studies, Paul Sinning, i la portaveu de l'equip internacional d'experts electorals internacionals, Helena Catt. Són testimonis sol·licitats per la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat.

