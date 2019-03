​Les famílies pobres rebran fins a 588 euros per fill

Les famílies en situació de pobresa rebran fins a 588 euros per fill al seu càrrec a partir del proper 1 d'abril, quan entrarà en vigor l'apartat relatiu en aquest assumpte del reial decret de mesures urgents de protecció social aprovat el passat divendres pel Consell de Ministres.En concret, el govern espanyol incrementarà la prestació per fill al càrrec sense discapacitat dels 291 euros fins als 341 euros en el cas de famílies en situació de pobresa (renda inferior al 50% de la renda considerada com a llindar de la pobresa) i fins als 588 euros (49 al mes) per a les famílies en situació de pobresa severa (renda anual inferior al 25% del llindar de la pobresa).El finançament d'aquesta mesura es farà mitjançant una transferència de l'Estat a la Seguretat Social.Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'any 2017 el 31% dels menors de 16 anys a Espanya es trobaven en risc de pobresa o exclusió social. O sigui, un total de dos milions de nens i nenes.A més, 630 nens de l'estat espanyol viuen en situació de pobresa severa. Estarien en aquesta situació les famílies formades per dos adults i dos nens que ingressen menys de 7.000 euros a l'any, o el que és el mateix, menys de 600 euros al mes.El govern espanyola calcula que amb els 588 euros podrien treure de la pobresa severa uns 82.000 nens, o sigui, l'11,7%.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor