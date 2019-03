​Absolts dos acusats de violació perquè la víctima era « lletja» i «masculina»

El Tribunal d’Apel·lació d’Ancona, a Itàlia i integrat per tres dones, ha absolt dos joves condemnats en primer grau per haver violat una noia perquè considera que la víctima era massa masculina, lletja i poc atractiva, segons recull RAC1 . El cas ha generat una onada d’indignació a tot el país.El tribunal, integrat per tres dones, els va absoldre fent seus els arguments dels presumptes abusadors. El presumpte autor de la violació la tenia registrada al telèfon amb el nom de “viking”.El Ministeri de Justícia d’Itàlia ha anunciat que examinarà la sentència que va anul•lar la condemna a 5 i 3 anys de presó per als dos acusats per haver drogat i violat la noia, de 22 anys. Va passar el 2015.Per la seva banda, el fiscal general d’Ancona, Sergio Sottani, que va impugnar la sentència, rebutja que “la falta d’atracció sexual del presumpte violador per la víctima pugui representar un element de suport de la falta de responsabilitat”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor