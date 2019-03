​Els beneficis de Mercadona es disparen fins als 593 MEUR, un 84% més que l'any anterior

Els beneficis de Mercadona s'han disparat aquest 2018 fins als 593 milions d'euros, un 84% més que l'any anterior. "Aquest any estem jugant més fort que mai", ha presumit el seu president, Juan Roig, en la roda de premsa de balanç de resultats.Durant l'any passat, la cadena de supermercats va facturar 24.305 milions d'euros, un 6% més, i va incrementar la inversió un 50% fins als 1.504 milions. La directiva preveu invertir 10.000 milions d'euros en noves tendes eficients, espais de menjar per emportar, automatització de magatzems, transformació digital i implantació a Portugal entre 2019 i 2023.Una d'aquestes partides serà pel nou magatzem "rusc" de Mercadona a la Zona Franca dedicat a la venda per Internet a Barcelona, que obrirà portes el 12 de juny, donarà feina a 300 persones i farà 30.000 repartiments mensuals."Mercadona va bé i encara anirà millor", ha assegurat Roig en una compareixença de premsa en la qual el president de l'empresa ha posat en valor l'impacte econòmic de la cadena, que genera gairebé el 2% del PIB a l'estat espanyol i dona feina directament a 85.800 persones, i, indirectament, comptant tots els proveïdors que interactuen amb la companyia, a 630.000.Durant l'any passat, la cadena de distribució va facturar 24.305 milions d'euros, un 6% més que el 2017, experimentant un creixement de més 125 tiquets per botiga i dia de mitjana. A més, Mercadona va incrementar la inversió un 50% en relació a l'any anterior i assolint una xifra de 1.504 milions d'euros invertits. Entre les actuacions que van dur a terme a la xarxa de 1.636 supermercats, la cadena va acabar l'any amb 400 botigues eficients i la posada en marxa de la nova secció "A punt per a Menjar", present a 17 botigues.L'esforç inversor del 2019 serà de 2.300 milions d'euros que es destinaran a l'obertura de 49 nous supermercats, a la reforma de 390 botigues amb el nou model de supermercat eficient i a la implantació de la secció de menjar per emportar, que està previst que s'ampliï a uns altres 250 supermercats també al llarg de l'any.En total, el pla estratègic 2019-2023 preveu destinar 10.000 milions d'euros a inversió en noves tendes eficients, espais de menjar per endur, automatització de magatzems, transformació digital i la implantació a Portugal. I és que la companyia farà realitat la promesa feta el 2016 d'obrir botigues en aquest país al llarg del segon semestre del 2019 als districtes de Braga, Porto i Aveiro, i ja compta amb una plantilla de 300 portuguesos.Una altra de les inversions que ha destacat Roig, és l'aposta pel comerç electrònic. Sota el nom "Mercadona Online", la cadena va posar en marxa el maig del 2018 un centre d'emmagatzematge de productes destinats a la venda electrònica a València i, ara, es prepara per obrir-ne dos més, un a Barcelona i l'altre a Madrid, ha explicat.Després de gairebé vuit mesos de prova pilot a València, en què la companyia ha incorporat processos per millorar el servei en línia i fer-lo rendible, s'han duplicat les comandes realitzades. Aquesta dada va animar a la directiva a decidir instal·lar un altre magatzem "rusc", que és com s'anomenen els espais dedicats a la venda online, aquesta vegada a la Zona Franca de Barcelona. L'espai obrirà portes el 12 de juny, donarà feina a 300 persones i farà 30.000 repartiments mensuals, ha explicat Roig."Estem jugant més fort que mai", ha assegurat Roig. L'augment del 84% dels beneficis de la companyia valenciana es deu a una aposta pel model de negoci "responsable i sostenible", amb el client "sempre" com a primera prioritat.Segons Roig, aquest creixement de beneficis s'ha donat aquest any passat perquè la directiva va decidir fer polítiques empresarials que es basessin menys en "comptar numerets": "El que mesurem és l'esforç de la gent per aplicar el model i els números després surten sols". Amb tot, ha compartit que les previsions de benefici net pel 2019 són de 435 milions d'euros, un 27% menys del resultat obtingut el 2018.

