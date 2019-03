El PSOE guanyaria les eleccions però no podria aturar la dreta

El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles si se celebressin avui, segons una enquesta que publica eldiario.es . Tot i això, no tindria els suports necessaris per frenar la majoria dels tres partits de dretes.L’enquesta situa la candidatura de Pedro Sánchez com la preferida dels espanyols, amb un 25,4% dels vots i entre 100 i 103 escons al Congrés (85 el 2016).Els resultats apunten que PSOE i Vox pugen en relació al mes passat i cauen Ciutadans i Podem. La data definitiva la dona la suma de percentatges que aglutinen PP, Cs i Vox: 50,5% dels vots i entre 178 i 184 escons. La majoria al Congrés està fixada en 176.El PP és la segona formació en suport, amb 95-97 escons. Cs se situaria en tercera posició, amb 62-65 escons, mentre Podem cauria fins als 42-45 diputats.Pel que fa als partits sobiranistes, ERC passaria dels nou escons de 2016 als 10-11, i el PDECat en perdria dos i es quedaria amb sis.

