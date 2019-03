Poble Lliure es vol presentar a les eleccions espanyoles i obre una crisi a la CUP

Poble Lliure aposta per presentar-se a les eleccions espanyoles del 28 d'abril i activa els mecanismes per fer-ho al marge de la CUP, que el passat diumenge va declinar fer aquest pas. En un comunicat, el col·lectiu ha explicat que negociarà amb altres espais per confeccionar una candidatura "rupturista" que sigui "nítidament republicana i d'esquerres". En qüestió de minuts, la CUP ja ha respost tot advertint que la decisió de Poble Lliure afecta directament "al marc de relacions" establert fins ara i pot tenir conseqüències."Volem emetre un vot que serveixi per denunciar públicament el caràcter autoritari de l'Estat i per fer del reconeixement del dret a l'autodeterminació, de la fi de la repressió i de l'ocupació, i de la defensa dels drets socials i la plena igualtat, els elements centrals de l'acció política", argumenta Poble Lliure al text fet públic. El col·lectiu argumenta que el context polític és "del tot extraordinari" i lamenta que la CUP no hagi assumit aquest paper de ser una alternativa electoral que permeti emetre "un vot sòlid i útil", de "ruptura respecte el règim i no pas per maquillar-lo".Entre els col·lectius que ja estan en converses amb Poble Lliure hi ha Som Alternativa, liderat per Albano Dante Fachin, exlíder de Podem Catalunya, i també poden entrar en l'equació negociadora col·lectius com Procés Constituent, segons expliquen afonts coneixedores de les negociacions.La decisió de Poble Lliure, però, obre una crisi amb la CUP, que ja ha avançat que pot tenir conseqüències en la construcció del projecte d'Unitat Popular i que, per aquest motiu, activarà els mecanismes i espais de de debat de l'organització "per donar resposta a aquesta situació i a les relacions polítiques que se'n deriven". També per analitzat "els elements" de fons a llarg termini, més enllà del 28-A.La CUP lamenta que Poble Lliure hagi decidit actuar al marge de l'organització després que s'hagués fet un debat assembleari que va acabar decidint per majoria que no concorreria a les eleccions espanyoles.

