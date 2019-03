Poble Lliure es vol presentar a les eleccions espanyoles i obre una crisi a la CUP

Poble Lliure aposta per presentar-se a les eleccions espanyoles del 28 d'abril i activa els mecanismes per fer-ho al marge de la CUP, que el passat diumenge va declinar fer aquest pas. En un comunicat, el col·lectiu ha explicat que negociarà amb altres espais per confeccionar una candidatura "rupturista" que sigui "nítidament republicana i d'esquerres""Volem emetre un vot que serveixi per denunciar públicament el caràcter autoritari de l'Estat i per fer del reconeixement del dret a l'autodeterminació, de la fi de la repressió i de l'ocupació, i de la defensa dels drets socials i la plena igualtat, els elements centrals de l'acció política", argumenta Poble Lliure al text fet públic, en el qual lamenta que la CUP no hagi assumit aquest paper.Entre els col·lectius que ja estan en converses amb Poble Lliure hi ha Som Alternativa, liderat per Albano Dante Fachin, exlíder de Podem Catalunya, i també poden entrar en l'equació negociadora col·lectius com Procés Constituent.

