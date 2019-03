La contaminació mata 800.000 persones l'any a Europa

En un any, moren 800.000 persones a causa de la contaminació, el que es tradueix com el doble del que es creia fins ara. A més, aquesta xifra determina que moren més persones per pol·lució que per tabac, segons una investigació de l’Institut Max-Plank i de la Universitat mèdica de Magúncia, a Alemanya. L'any 2015 van morir 8, 8 milions de persones degut a la pol·lució.Segons l'estudi en qüestió, les taxes de mortalitat relacionades amb la contaminació són més altes als països de l'Europa de l'est com Bulgària, Croàcia, Romania i Ucraïna. En aquests, la pol·lució és similar a la resta d'Europa, però segons els científics, l'alta mortalitat s'explica per una atenció mèdica menys avançada.Aquests resultats són fruit d'una investigació feta en base a 16 països, dels quals els científics han analitzat els nivells de concentració de partícules a cada zona en relació amb la mortalitat. Una altra de les conclusions de l'estudi és que la contaminació redueix l'esperança de vida més de dos anys. Els investigadors demanen als governs dels països analitzats i a les agències internacionals que impulsin polítiques per tal de reduir la pol·lució de l'aire, així com revisar la legislació sobre la qualitat d'aquest i que es redueixin els límits actuals de la Unió Europea perquè coincideixin amb les directrius de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

