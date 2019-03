ERC ultima un acord per anar en coalició electoral amb Sobiranistes el 28-A

Tot s'ha accelerat des de que dijous passat ERC va anunciar que Oriol Junqueras seria el cap de llista i s'ha complicat quan els plans perquè Marta Rovira fos la número dos han fallat

La situació ha posat en peu de guerra una part d'EUiA que acusa Nuet de "trilerisme" i que està disposada a recollir suports per activar la seva revocació com a coordinador general d'EUiA

Fa setmanes que ERC i Sobiranistes, la plataforma crítica de l'òrbita dels comuns liderada per Joan Josep Nuet i Elisenda Alamany, negocien per tancar una entesa electoral per als comicis del 28 d'abril. No ha estat senzill i, de fet, inicialment van embarrancar. Però finalment aquest dimecres es tancarà previsiblement una aliança que suposarà la incorporació del líder d'EUiA -i possiblement algun altre dirigent més de l'espai dels comuns- en un lloc de sortida a les llistes dels republicans. Segons fonts coneixedores de la negociació, el més probable és que tot plegat culmini en un pacte que s'esbossa en format de coalició electoral.El procés de confecció de la llista d'ERC està sent un trencaclosques en constant moviment. Per les peces internes per una banda, i per la negociació en paral·lel amb l'òrbita de Nuet i Alamany per l'altra . Tot s'ha accelerat des de que dijous passat el partit va anunciar que Oriol Junqueras seria el cap de llista i s'ha complicat quan els plans perquè Marta Rovira fos la número dos han fallat. A recomanacions del seu advocat per no complicar la situació d'exili en la qual es troba a Ginebra, la secretària general dels republicans ha decidit no assumir aquest paper. La solució d'emergència és sacrificar la llista cremallera en els primers llocs i situar Gabriel Rufián de dos seguit de Carolina Telechea. La llista definitiva serà validada al consell nacional del dijous.Al mateix temps que s'han hagut de fer encaixos amb les peces internes, s'ha negociat amb els dirigents de sortida de Catalunya en Comú. Des del primer moment, tant Nuet com Alamany van posar com a condició que l'entesa havia de ser "col·lectiva" i no en lògica de "fitxatges personals". Per tant, el format per presentar-se havia de ser el de coalició, un mecanisme que té temps per registrar-se fins aquest divendres. De fet, la direcció de Catalunya en Comú ha carregat contra Nuet i Alamany acusant-los d'estar liderant "projectes personals".Durant les converses, Sobiranistes -que està registrada com a partit- ha argumentat que no volien ser "fitxatges" dels republicans sinó una entesa "col·lectiva" i que volien disposar dels seus propis recursos per tenir "vida pròpia". Fins al punt que van condicionar el seu sí a ERC a aquest format. Fins ara, els republicans no s'han presentat en format de coalició amb altres col·lectius que ha acabat aixoplugant, com ara les plataformes escindides del PSC Avancem -liderada per Joan Ignasi Elena-, MÉS -on es va integrar Ernest Maragall- i Socialisme Catalunya i Llibertat -encapçalada per Toni Comín-.A la llista del 28-A dels republicans s'hi incorporarà Nuet, però no Elisenda Alamany, que acompanyarà la candidatura de forma externa i que segueix negociant en nom de Nova -partit de nou encuny- de cara a altres episodis electorals. Abans, però, que Nuet entomi formalment el seu nou paper, ha de resoldre què passa amb EUiA. El cap de setmana passat, Comunistes -partit que lidera i que forma part d'EUiA- va optar per donar suport a una entesa de Sobiranistes amb ERC . En paral·lel, però, aquest dimecres el consell nacional d'EUiA té previst aprovar un document en què ratifica que es tornarà a presentar a les eleccions al Congrés de la mà d'En Comú Podem.El resultat de tot plegat és una paradoxa: Nuet, sent el líder d'EUiA, partit que seguirà presentant-se amb els comuns, serà membre de la llista d'ERC. Aquesta situació ja ha posat en peu de guerra una part d'EUiA que acusa Nuet de "trilerisme" per intentar posar "ous a totes les cistelles" i que està disposada a recollir suports per activar la seva revocació com a coordinador general d'EUiA. Queda clar que, després que Alamany decidís sortir del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem -es manté com a diputada no adscrita al Parlament-, Nuet haurà de deixar també l'escó a la cambra catalana per assumir la del Congrés, fet que provocarà un nou impacte en els comuns.

