Com superar la bretxa de gènere al sector tecnològic?

La taula rodona sobre dones i TIC s'ha celebrat a l'IEC. Foto: Adrià Costa

Les ponents de la taula rodona de Fibracat i la Societat Catalana de Tecnologia



Karma Peiró: és codirectora del Diploma d’Especialització Universitària en Periodisme de Dades de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna/URL. Forma part del Consell Assessor de Transparència de l’Ajuntament de Barcelona, de la Iniciativa Barcelona Open Data i del Consell per a la Governança de la Informació i els Arxius. Farà de moderadora.



Montse Guardia: enginyera Superior en Telecomunicacions i Màster en Administració d’Empreses, compta amb més de 20 anys d’experiència en direcció d’àrees de tecnologies de la informació i operacions. A més, porta set anys construint ponts entre Start- Ups i Multinacionals, treballant amb equips d’alta experiència en tecnologies d’última generació.



Xantal Llavina: llicenciada en Periodisme per la Universitat Ramon Llull i Diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra. Ha exercit com a directora i presentadora de programes de ràdio i televisió. Actualment dirigeix i presenta Revolució 4.0, de Catalunya Ràdio, a més de col·laborar amb altres mitjans. Premi Dona TIC Divulgadora 2018 per la Generalitat de Catalunya.



Núria Salán: doctora en Ciències dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, professora de la Universitat Politècnica de Catalunya i l’actual presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia (SCT), la filial tècnica de l’Institut d’Estudis Catalans.



Meritxell Bautista: llicenciada en Dret i Diplomada en Turisme, és cofundadora i Chief Sales Marketing Officer (CMO) de Fibracat, la primera operadora de telecomunicacions amb capital 100% català. Amb una carrera de vertigen al sector comercial, ha passat per influents empreses adquirint una experiència que la converteix en un referent.



Joana Barbany: és la directora general de Societat Digital de la Generalitat. Llicenciada en Periodisme per la UPF i diplomada en Empresarials per la UVIC. Màster en Comunicació Empresarial i Tecnologies Digitals (IDEC), Postgrau en Gestió del Coneixement per la UOC, la seva carrera professional s’ha centrat en la comunicació digital i la consultoria estratègica i d’organitzacions. Farà la clausura.

Qui liderarà la revolució tecnològica del segle XXI? Com superar la bretxa de genère al sector tecnològic? Quin paper ha de jugar l'educació? Són necessàries les quotes? Aquestes han estat algunes de les qüestions que s'han debatut a l'Institut d'Estudis Catalans en una taula rodona 100% femenina organitzada per Fibracat i la Societat Catalana de Tecnologia amb ponents de luxe.L'acte ha reunit Montse Guàrdia, directora general d’Alastria; Xantal Llavina, directora i presentadora del programa Revolució 4.0; Núria Salán, presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia i professora de la UPC; i Meritxell Bautista, cofundadora i Chief Marketing Officer (CMO) de Fibracat. La moderadora ha estat la periodista Karma Peiró, especialitzada en Internet, les TIC i el periodisme de dades, mentre que Joana Barbany, directora general de Societat Digital de la Generalitat, ha estat l'encarregada de fer la clausura.Les ponents han coincidit en el diagnòstic: la bretxa femenina és molt important en el sector TIC. Una mostra és el Mobile on només el 23% dels 109.000 visitants eren dones, una xifra que ha baixat respecte anys anteriors. Això sí, han intentat transmetre un missatge d'esperança en el futur. En aquest sentit, han assenyalat la necessitat de “revolucionar les aules” per tal que les nenes deixin d'allunyar-se de la tecnologia com està passant actualment. “Han de poder tenir referents”, ha destacat la periodista Xantal Llavina. “Cal reescriure els llibres de text”, ha afegit Núria Salant, destacant que pràcticament no hi apareixen dones malgrat que hi ha més inventores de les que el gran públic coneix.En la mateixa línia s'ha expressat Montse Guàrdia, referent al nostre país en el món del blockchain: “Hem de demostrar a les nenes i a totes nosaltres que el món digital és meravellós”. En aquest sentit ha destacat que “els nous reptes són apassionants i que l'edat tampoc important ja s'està començant de zero amb qüestions com el mateix blockchain, la intel·ligència artificial, el Big Data i l'Internet de les coses”.Meritxell Bautista ha reivindicat l'aposta de Fibracat pel talent femení recordant que és una de les poques empreses TIC amb més del 60% de dones en càrrecs directius. “Fibracat és com una dona. Quan se'ns considerava inferiors, hem competit amb les grans empreses del sector i hem pogut guanyar a nivell comarcal. Ara ho volem replicar al conjunt de Catalunya”, anticipant l'expansió al conjunt de país que culminarà aquesta primavera.publicarà en format vídeo els propers dies les reflexions de les ponents a la taula rodona “Qui liderarà la revolució tecnològica del segle XXI?”.

