USTEC revalida majoria entre els mestres en unes eleccions marcades per la irrupció de la Intersindical-CSC

Hem obtingut 47 delegats sindicals el primer cop que ens presentavem, esdevenint tercera força sindical arreu de Catalunya. Milers de gràcies a tots i totes les que ho fet possible! pic.twitter.com/WPSMOsqgeP — Intersindical-CSC Educació 🎗 (@I_CSC_Educacio) 12 de març de 2019

Més de 80.000 mestres de primària i secundària de l'escola pública estaven cridats avui a votar a les eleccions sindicals. Escollien 364 representants (20 més que fa quatre anys) repartits en deu juntes de personal. Amb la pràctica totalitat dels vots escrutats , la USTEC-Stes s'ha fet de nou amb la majoria de representant un clar triomf electoral. Tenia 150 delegats i en tindrà ara 162.La gran novetat, però, ha estat la irrupció del sindicat independentista Intersindical-CSC, que passa de no tenir cap representant -era el primer cop que es presentava- a tenir-ne 47. Es dona la circumstància que la I-CSC no feia llista en tres de les deu juntes (Barcelona comarques, Terres de l'Ebre i Tarragona), però tot i així s'ha situat com a tercera força. Ha quedat ben a prop de CCOO, que és la gran damnificada i que perd una tercera part dels seus delegats, passant de 93 a 58 electes. I per davant de la UGT, que passa de 24 a 22.L'increment de representants i el descens dels sindicats estatals CCOO, UGT, CGT han nodrit la Intersindical-CSC, que en els últims anys ha fet costat a les posicions republicanes i ha convocat vagues generals coincidint en els moments de més tensió política que li han donat notorietat. Un camí en el qual l'ha acompanyada la USTEC malgrat el seu caràcter de sindicat sectorial.La setmana passada la Intersindical-CSC, que presenta una plataforma reivindicativa ambiciosa en l'àmbit laboral, ja va aconseguir un espectacular resultat a les eleccions dels treballadors de la Generalitat , passant de 4 a 35 delegats i empatant a la primera posició amb el sindicat de funcionaris CATAC. CCOO va ser la gran derrotada.Més enllà dels grans sindicats, mantenen presència a les juntes de personal docent ASPEPC i al CGT, que respectivament passen de 38 i 28 delegats a 43 i 24. Segueixen tenint presència ANPE (2), CSIF (2) i USOC (4). La participació ha passat del 35% a més del 42%.Amb aquest resultat la Intersindical-CSC s'assegura la presència a les meses sectorials de funcionaris i mestres i es queda a només cinc delegats d'entrar a la Mesa General de la Funció Pública, que regula les condicions de treball del personal públic. Allà, fins ara, amb l'Administració només s'hi asseien CCOO (6 representants), UGT (5 representants) i USTEC-CATAC (4 representants). En les properes dates hi ha eleccions a la sanitat pública, on el sindicat independentista hi té una presència minoritària, i el creixement que espera li assegura la presència.El sindicalisme republicà s'ha apuntat aquesta setmana un altre punt amb l'entrada del SEGCat , que està agermanat amb la I-CSC, al Consell de la Policia de Catalunya, l'ens de representació sindical dels més de 17.000 mossos d'esquadra, que van votar dilluns.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor