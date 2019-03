El Col·legi d'Enginyers de Camins demana que el Port de Barcelona gestioni les obres dels accessos

El Col·legi d'Enginyers de Camins han anunciat aquest dimarts que avalen la proposta del Port de Barcelona de gestionar les obres dels accessos viaris i ferroviaris a les seves instal·lacions. El degà de la mateixa institució, Oriol Altisench, considera que la via proposada pel consell d'administració portuari és "la millor manera de desbloquejar unes actuacions aturades durant anys per manca de lideratge polític". A més, demana al ministeri de Foment l'acceptació de la proposta i la programació definitiva de les obres.El Port de Barcelona va aprovar en el darrer consell de l'administració la proposta de creació d'una oficina tècnica (que estarà ubicada al World Trade Center) i un director nomenat pel mateix ministeri, però que des de la capital catalana treballarà en coordinació amb totes les administracions, empreses i entitats implicades.L'entitat valora molt positivament el fet que el Port assumeixi el diferencial de cost entre els imports de licitació actualment previstos per Foment i el cost final del projecte resultant. "Les obres són claus pel futur del Port, un dels principals tractors de l'economia catalana", ha dit Altisench. La comissió d'infraestructures i finançament del Col·legi considera que "són obres de gran complexitat, amb múltiples afectacions en infraestructures clau per a la mobilitat metropolitana", i que cal assegurar el compliment dels terminis previstos i resoldre els problemes de mobilitat i afectacions.

