Urkullu respon amb duresa les crítiques de Puigdemont

El lehendakari Iñigo Urkullu ha respost a les acusacions de l'expresident Carles Puigdemont sobre la seva falta de memòria en el judici sobre el procés que davant el Tribunal Suprem va "jurar dir la veritat", va "dir la veritat" i que "està documentada".El lehendakari, en acudir a l'acte d'aniversari d'Eroski a Bilbao, ha respost a les afirmacions fetes per Puigdemont aquest matí a RAC1 en les que ha corregit el testimoni ofert per Urkullu al Tribunal Suprem i ha assegurat que li va faltar "una part" de la "memòria o del relat".El president basc ha contestat explicant que la seva actuació el 2017 en el procés "es va basar en l'afany de prestar una ajuda davant una situació de bloqueig a requeriment del mateix president Puigdemont". "La meva actitud va ser honesta, sincera i de bona fe, transparent i lleial amb les institucions catalanes i tots els interlocutors", ha resumit.Els documents que suporten la seva declaració estan dipositats en tres institucions -la Fundació Sabino Arana, l'Arxiu Històric d'Euskadi i el Monestir de Poblet-, que els faran públics tan d'hora com finalitzi el procediment judicial.El lehendakari ha ressaltat que des d'aleshores, octubre del 2017, són poques les ocasions en les quals s'ha pronunciat sobre Catalunya. "El meu objectiu va ser intentar ajudar al que al seu moment va ser l'objectiu de preservar l'autogovern, intentar que des del principi de realisme s'evités la fractura social. Aquest va ser el meu objectiu i seguirà sent-ho", ha destacat.

