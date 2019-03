«The Bisexual»: la normalització en clau d'humor d'una realitat absoluta

les sèrie

Les relacions de parella i com afrontar una ruptura són dues temàtiques molt recurrents en. El problema és que majoritàriament s'han tractat des d'una postura social molt concreta: relacions heterosexuals normatives i amb molt poca diversitat sexual. Aquesta minisèrie britànica, però, intenta capgirar aquest monopoli. Ahem tingut l'oportunitat de veure-la abans de la seva estrena a Filmin, aquest divendres 15.Bisexual, dirigida i protagonitzada per, aborda com una parella lesbiana decideix trencar després de molts anys de relació. Leila () marxa del pis que compartia ambi s'instal·la amb un fracassat escriptor que col·lecciona relacions esporàdiques i disfuncionals amb altres dones.Amb aquest nou panorama, la Leila decideix explorar la seva sexualitat i començar a tenir relacions heterosexuals amb homes, ja que només havia estat amb dones. La sèrie, creada precisament per ella, explora amb acidesa i intel·ligència una crisi existencial en una generació perduda com laLa minisèrie rebusca entre els tòpics socials de les relacions homosexuals i heterosexuals, presenta un sentit debat sobre la veritable bisexualitat -amb la crítica a l'anomenat turisme sexual- i el dolor d'una generació que és incapaç de tenir relacions sòlides i duradores.és una de les directores, actrius i productores de l'avantguarda del canvi generacional cinematogràfic que arriba. Sense estigmes ni tabús racials, sense prejudicis sexuals ni limitacions de gènere. I amb trencament de les premisses establertes. El cinema i les sèries homosexuals i bisexuals també poden ser normatives,i tòpiques. La qüestió fonamental: ho normalitza amb sinceritat i creativitat.És greu que el 2019 s'hagi de tornar al debat d'una bisexualitat existent i real peròBisexual convida tothom a fer-se la pregunta, a normalitzar les respostes i a gaudir d'una petita minisèrie que sorprèn per la intel·ligència del seu guió, l'humor que desprèn i les emocions que desperta.

