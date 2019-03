El Parlament Europeu modifica la informació sobre la immunitat després de la promesa de Puigdemont

Avui mateix, arran de la candidatura del president @KRLS, el Parlament Europeu s’ha vist obligat a modificar una informació errònia del seu web (de moment només a les versions espanyola i anglesa) que alimentava ‘fake news’ sobre l’abast de la immunitat parlamentària: pic.twitter.com/A4OcNsjX1D — Josep Costa🎗 (@josepcosta) 12 de març de 2019

L'Eurocambra ha modificat la informació pública a la seva pàgina web sobre la immunitat parlamentària dels eurodiputats. Fins ara afirmaven que aquest privilegi "no s'aplica quan un membre del Parlament Europeu ha comès un delicte o les autoritats judicials competents sospitin que l'ha comès". Ara la descripció ha sigut substituïda per: "No es podrà invocar la immunitat en cas de flagrant delicte". La modificació arriba després de la promesa de Carles Puigdemont de tornar a Catalunya si obté l'acta d'eurodiputat perquè això, segons ell, li atorgaria "immunitat" Fonts de la cambra confirmen que el canvi s'ha fet aquest dimarts a la tarda per "explicar millor l'abast" de l'article 9 del reglament que estipula les condicions sobre la immunitat parlamentària. Aquesta modificació coincideix amb les declaracions de l'expresident Carles Puigdemont aquest dimarts al matí en què assegurava que tornarà a Catalunya si l'Eurocambra "garanteix la seva immunitat" com a eurodiputat. "En tot cas el que compta és el que diu l'article", asseguren aquestes fonts.En concret aquest article 9 diu: "No es podrà invocar la immunitat en cas de delicte flagrant ni es podrà obstruir l'exercici per part del Parlament Europeu del seu dret a suspendre la immunitat d'un dels seus membres". De fet, el reglament estableix un procediment per aixecar aquest privilegi si ho demana "una autoritat competent d'un estat membre". En tal cas, una comissió parlamentària examinaria la petició i proposaria una decisió al ple de l'Eurocambra que votaria la revocació o no de la immunitat.D'altra banda, l'article 9 també explica que els eurodiputats gaudeixen al seu estat membre de "les immunitats reconegudes als membres del Parlament del seu país" i a la resta d'estats membres de la UE d'"immunitat davant de qualsevol mesura de detenció i actuació judicial".

