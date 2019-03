L'exdelegat de la Generalitat a Brussel·les no declararà al Suprem

L'exdelegat del Govern a Brussel·les Amadeu Altafaj no declararà com a testimoni al Tribunal Suprem aquest dimecres. Com que viu a Bèlgica i la notificació li va arribar al domicili dels pares, la seva lletrada, Judith Gené, ha avançat al tribunal que té intenció de no declarar perquè està investigat al jutjat 13 de Barcelona i que així ho ha comunicat en un escrit adreçat al Suprem.Per això, la lletrada de l'administració de justícia del Suprem ha fet una diligència adreçada al tribunal i a les parts per explicar la seva condició d'investigat i que hi ha parlat telefònicament per tenir la confirmació que no declararà. La Fiscalia –que l'havia sol·licitat- ha dit que "tècnicament no hi renuncia". Estava citat a dos quarts d'onze del matí i, per tant, no haurà de desplaçar-se fins a Madrid.El jutjat 13 de Barcelona investiga Altafaj per, suposadament, haver pagat els observadors internacionals per a l'1-O amb fons de la Generalitat. Un extrem que ja va negar el juny passat quan va declarar davant del jutge. Va negar que es fes aquest pagament i va afirmar que només va encarregar a una fundació d'estudis holandesa un informe sobre la situació geopolítica internacional perquè la Generalitat tingués opinió sobre determinades polítiques de la Unió Europea.Així, The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) va elaborar un estudi sobre els riscos del terrorisme jihadista, el paper de Rússia en l'escena internacional, el Brexit i la presidència de Donald Trump als Estats Units, entre altres. No obstant això, HCSS va enviar a finals de setembre a Catalunya diversos observadors internacionals.

