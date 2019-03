La UE tanca l'espai aeri als vols del model Boeing que es va accidentar a Etiòpia

Decisió dràstica. La Unió Europea ha tancat el seu espai aeri als vols del Boeing 737 MAX 8 i 9, el model que es va accidentar diumenge a Etiòpia deixant 157 víctimes mortals, entre elles un català. Tal com ha informat l'Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA), aquesta decisió s'ha pres després que 31 aerolínies d'una quinzena de països hagin decidit suspendre temporalment l'ús d'aquest tipus d'avions.Entre més, el Regne Unit, França, Alemanya, Irlanda i Àustria han suspès tots els vols comercials amb Boeing 737 Max 8 com a mesura de precaució, tal com ha informat TV3 . Abans, altres països com Malàisia, Austràlia o la Xina ja havien pres la mateixa decisió. L'accident de diumenge va ser el segon d'aquest model en pocs mesos, fet que ha suposat un fort impacte per l'empresa, que ha perdut 20.000 milions de dòlars en borsa.Fonts de l'aeroport han explicat que les companyies que operen en aquest equipament no utilitzen l'avió vetat, protagonista de dues catàstrofes aèries en les darreres setmanes. És el cas de Norwegian, que opera amb aquest model de Boeing però no a Barcelona. De fet, la companyia ha anunciat que suspèn temporalment els vols amb aquest avió. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, l'única companyia que opera a Barcelona amb avions d'aquest tipus és Royal Air Marroc. Aquest matí havia d'arribar un vol de la línia africana en un dels Boeing vetats, però a última hora s'ha canviat l'avió per motius que no han transcendit.Tal com han recollit diversos mitjans, aquestes són les companyies que operen amb aquest model (en parèntesi teniu el nombre d'avions immobilitzats):- Southwest Airlines (34)- Air Canada (24)- American Airlines (24)- China Southern Airlines (22)- Norwegian Air (18)- Air China (15)- TUI fly (15)- SpiceJet (13)- WestJet (13)- Hainan Airlines (11)- Shanghai Airlines (11)- FlyDubai (11)- Turkish Airlines (11)- Xiamen Airlines (10)- Lion Air (10)- Smartwings (7)- Shandong Airlines (7)- GOL Airlines (7)- Shenzhen Airlines (6)- SilkAir (6)- Aeroméxico (6)- Aerolíneas Argentinas (5)- LOT (5)- Oman Air (5)- Jet Airways (5)- Ethiopian Airlines (4)- China Eastern Airlines (4)- Sunwing Airlines (4)- Lucky Air (3)- Air Italy (3)- Icelandair (3)- Cayman Airways (2)- Eastar Jet (2)- Fiji Airways (2)- Fuzhou Airlines (2)- Kunming Airlines (2)- Okay Airways (2)- S7 Airlines (2)- Enter Air (2)- Royal Air Maroc (1)- 9 Air (1)- Garuda Indonesia (1)- Comair (1)- Mauritania Airlines (1)- MIAT Mongolian Airlines (1)- Corendon Airlines (1)- SCAT (1)

