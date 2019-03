Torra podria ser perseguit penalment si no retira els llaços

Fonts de la Junta Electoral Central (JEC) han apuntat aquest dimarts que un suposat incompliment per part del president de la Generalitat, Quim Torra, de l’ordre de la mateixa JEC de retirar en 48 hores les estelades i els llaços grocs dels edificis de la Generalitat pot anar a parar a mans de la Fiscalia i desembocar en un procés penal per desobediència.Aquestes mateixes fonts han recordat a l'ACN el cas de l’alcaldessa de Berga , Montse Venturós, condemnada a sis mesos d’inhabilitació i a una multa de tres mesos per no haver despenjat l’estelada durant les dues campanyes electorals del 2015. Segons aquestes fonts, com en aquell cas, un incompliment pot obrir la porta que la Junta Provincial rebi noves denúncies. Si aquest òrgan hi veu un simple incompliment pot obrir un expedient administratiu, però si hi veu indicis de delicte de desobediència pot traslladar la qüestió a la Fiscalia perquè aquesta impulsi -si ho creu oportú- un procés penal.La Junta Electoral Central (JEC) va exigir ahir al vespre al president de la Generalitat, Quim Torra, que retirés tots els llaços grocs dels edificis públics de cara a les eleccions del 28-A. Considera que són "símbols partidistes" utilitzats per formacions que es presentaran a les eleccions espanyoles. Davant d'això, el Govern ha començat a treballar per veure què pot fer. Ahir a la nit, l'encara consellera de Cultura, Laura Borràs, deia en una entrevista al 3/24 que el Govern defensarà el que representen els llaços gros i que els serveis jurídics ja treballaven per donar resposta a la petició de l'organisme electoral.Què pot fer Quim Torra? Segons ha explicat El País, el Govern pot, en primer lloc, recórrer la petició de la JEC al Tribunal Suprem. És força previsible que això passi, perquè permetria guanyar temps a l'executiu català abans d'haver d'aplicar la decisió. En cas que l'alt tribunal tombi el recurs -i si el Govern no retira els llaços grocs i la resta de simbologia- estaria cometent un delicte de desobediència i podrien arribar les multes, segons indica la llei orgànica de regim electoral general (LOREG).I si el Govern opta per desobeir? El ministre d'Exteriors en funcions, Josep Borrell, ha estat l'encarregat de sortir a llançar l'advertència pertinent. L'Estat té els "instruments apropiats" per fer complir les disposicions de les institucions encarregades de vetllar pel normal funcionament de la democràcia, ha dit en una entrevista a la Cadena Ser. La portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, també s'ha posicionat sobre la decisió de la JEC. Ha dit que Torra ha d'obeir el que diu l'organisme, però no ha avançat què passarà en cas de desobeidència: "Cada cosa al seu temps".

