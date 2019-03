Estrasburg admet a tràmit la denúncia de Valtònyc contra Espanya

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha admès a tràmit la denúncia que Valtònyc contra Espanya per violar el seu dret a la llibertat d'expressió, tal com ha informat el despatx d'advocats de Gonzalo Boye. De fet, el mateix lletrat s'ha fet ressò d'aquesta notícia i ha dit que es tracta d'una "excel·lent notícia".Un cop superat aquest punt, ara el tribunal ha de dir si Espanya ha violat o no aquest dret condemnant el raper mallorquí a tres anys i mig de presó pels delictes d'enaltiment del terrorisme, injúries a la Corona i amenaces.La demanda presentada al TEDH l'octubre de l'any passat inclou també les decisions que ha pres fins ara la justícia belga sobre Valtònyc. El setembre passat, el jutjat de primera instància de Gant va rebutjar l'euroordre entenent que el cas del raper s'emmarcava dins de la llibertat d'expressió i que els delictes pels quals va ser condemnat a Espanya no són delicte a Bèlgica.

