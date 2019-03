GUIA Així serà la gran manifestació independentista al centre de Madrid

Tot a punt per a la manifestació independentista d'aquest dissabte al centre de Madrid . Entitats i partits ultimen els preparatius d'una marxa que se celebra en ple judici de l'1-O i que aspira a replicar a la capital de l'Estat les grans mobilitzacions dels últims anys a Catalunya. Aquests són els detalls de la concentració."La autodeterminación no es delito. Democràcia és decidir". Un missatge en castellà i català que es refereix al procés obert al Tribunal Suprem contra els dirigents independentistes que van impulsar el referèndum des de les institucions. La primera part del lema ja es va fer servir a Barcelona el 16 de febrer en una manifestació que va congregar 200.000 persones a la Gran Via de la capital catalana.A les sis de la tarda. Els organitzadors demanen arribar cap a quarts de sis "ja que es preveu una gran aglomeració de gent", segons han difós en un comunicat.El punt de trobada per a tots els manifestants és el Paseo del Prado, concretament entre la rotonda Emperador Carlos VI i la plaça de Neptuno.L'escenari des d'on es faran els parlaments està situat a Cibeles.Des de fa setmanes s'està organitzant la logística. Hi ha 400 autocars contractats -360 des de Catalunya, 40 des d'altres zones de l'Estat- i es preveuen almenys deu trens AVE plens en direcció a Madrid. Si s'hi arriba amb vehicle propi, l'organització recomana fer servir els aparcaments dissuassoris a les entrades de la capital espanyola. Com a mínim el president de la Generalitat, Quim Torra, i quatre conselleres més : Elsa Artadi -Presidència-, Laura Borràs -Cultura-, Teresa Jordà -Agricultura- i Chakir el Homrani -Treball, Afers Socials i Famílies-.Els convocants són l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP. Des del País Basc s'hi sumen Gure Esku Dago, Altsasu Gurasoak i EH Bildu. De Galícia hi haurà membres del BNG, de la Confederació Intersindical Gallega, de Via Gallega i de la Plataforma Galícia amb Catalunya. D'Andalusia s'hi sumarà el Sindicat Andalús de Treballadors. La Intersindical-CSC i altres sindicats de l'Estat formaran part de la marxa.

