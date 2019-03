La CUP avisa que la promesa de Puigdemont pot fer un «mal favor» a l'independentisme

La CUP ha alertat que la promesa de Puigdemont de tornar a Catalunya en cas de ser escollit eurodiputat podria fer "un mal favor" a l'independentisme "alimentant expectatives que potser ja s'ha vist que no es poden complir".En roda de premsa al Parlament, la diputada Natàlia Sánchez ha valorat la petició de la Junta Electoral Central (JEC) perquè la Generalitat tregui els llaços grocs d'edificis públics, que considera que respon a una "lògica autoritària". "Mostren una protesta legítima que no té res a veure amb cap partit polític, no va d'eleccions, va de drets i llibertats", ha apuntat la diputada, que ha defensat que no es retirin.A més, ha carregat contra Ciutadans, a qui "li preocupen els llaços grocs i no l'autobús de la vergonya" de Hazte Oír.

