La UB rebutja la proposta d'ERC d'ubicar el CAP del Raval a la Facultat de Geografia i Història

ERC ha proposat ubicar el nou edifici del CAP Raval nord en un solar de titularitat municipal cedit actualment a la Universitat de Barcelona (UB). L'espai forma part de la Facultat de Geografia i Història, instal·lada al barri, i es destina a les pràctiques dels estudiants d'Arqueologia. L'Ajuntament ha assegurat que estudiaria la proposta dels republicans però la UB ja ha rebutjat aquesta possibilitat.La universitat ha recordat que el solar acull pràctiques docents i activitats de recerca i de divulgació ciutadana sobre un important jaciment arqueològic i ha assegurat que els terrenys aporten "valor acadèmic, cultural i social al barri". A més, la UB considera la proposta d'ERC difícil de dur a terme, tenint en compte que la facultat té un trànsit diari de 6.000 persones.Mentre la UB deixa clara la seva negativa, el departament de Salut de la Generalitat ha instat l'Ajuntament a plantejar formalment la proposta per poder estudiar-la detalladament.Tot plegat mentre el futur del nou CAP Raval Nord continua en suspens. El ple municipal -amb el suport de Barcelona en Comú i la CUP- va aprovar una iniciativa popular per ubicar-lo a la Capella de la Misericòrdia. La votació, però, no era vinculant i a la pràctica els professionals i pacients del CAP continuen a l'espera que es resolgui el conflicte amb la Capella de la Misericòrdia.L'espai és considerat la millor opció per ubicar el CAP pel consistori i el departament de Salut, però està cedida al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) que té previst dedicar-la a l'ampliació de l'espai d'exposició. Sobre la taula també hi ha l'opció plantejada per l'Ajuntament de construir el nou CAP en un edifici adjacent al museu.

