El Suprem avança cinc hores la declaració de Trapero: testificarà dijous a les onze del matí

El Tribunal Suprem ha avançat cinc hores la declaració de l'excap dels Mossos, el major Josep Lluís Trapero. Inicialment estava citat dijous a les quatre de la tarda , però el tribunal l'ha tornat a assenyalar a les onze del matí.Aquell mateix matí estan previstos els testimonis de l'exsecretari de Difusió, Antonio Molons, l'exdirector de serveis de Presidència, Teresa Prohias, el subsecretari del Ministeri d'Hisenda en el moment dels fets, Felipe Martínez, i un tècnic de la direcció de serveis del Departament de Treball, David Badal.Com que Molons està investigat al jutjat 13 de Barcelona –i podria no declarar- el tribunal avança la declaració de Trapero per evitar que la sessió del matí sigui massa curta i, en canvi, s'allargui la de la tarda, quan estan previstes les declaracions de Josep Maria Jové, Santiago Vidal i Carles Viver Pi i Sunyer.Trapero està investigat a l'Audiència Nacional (acusat de rebel·lió) i es pot acollir al dret a no declarar. Fonts properes a la defensa apunten que encara no han decidit què farà, si declara, si s'hi nega o si selecciona les preguntes que vol respondre.

