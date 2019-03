Un testimoni del judici relaciona el «tal Toni» amb un alt càrrec de la Generalitat

El primer testimoni de la tarda d'aquest dimarts al Tribunal Suprem ha estat Enric Vidal, dissenyador gràfic que podria haver fet de mediador entre la Generalitat i diverses impremtes per tal d'imprimir propaganda del referèndum. Vidal ha explicat que "un tal Toni" es va posar en contacte amb ell per encarregar-li que es posés en contacte amb tres empreses per imprimir uns cartells. Vidal ha assegurat que no sabia qui era el Toni que el trucava, però després ha dit que, quan va veure a través dels mitjans Antoni Molons, exsecretari de Difusió i Atenció Ciutadana, i actual secretari de Comunicació del Govern, va "suposar" que era ell.Sobre l'encàrrec, Vidal ha deixat clar que no va cobrar res i ni tan sols ho va intentar. Ha admès que es va posar en contacte amb les tres empreses que li va recomanar "el tal Toni": Artyplan, Global Solution i Marc Martí. "Vaig dir a les empreses que havien d'imprimir aquell cartell, que m'ho havia demanat un tal Toni", ha explicat a la Fiscalia. Ha relatat també una reunió amb "el Toni" a l'hotel Colón. Li va donar un USB i, quan el va obrir, es va adonar que era una campanya del referèndum. "Les empreses no em van demanar detalls de l'encàrrec, no es van estranyar ni em van preguntar qui ho pagaria", ha afirmat, i ha dit també que no sabia quant costava l'encàrrec i que no va facturar res.

