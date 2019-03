El Parlament homenatjarà Forcadell en el primer aniversari del seu empresonament

La Mesa del Parlament ha acordat aquest dimarts fer un acte institucional amb motiu de l'any d'empresonament de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell. La data de l'acte que es farà a la cambra catalana no està tancada però podria ser el 21 de març. Forcadell va entrar a la presó el 23 de març del 2018 i des de llavors ha estat en presó preventiva D'altra banda, Torrent ha comunicat als grups que demà dimecres es reunirà per separat amb ells per abordar el substitut de Rafael Ribó com a Síndic de Greuges després que a aquest li hagi caducat el mandat. El ple del Parlament haurà d'escollir el nou síndic o síndica per una majoria de tres cinquenes parts de la cambra.Segons la llei 24/2009 del Síndic de Greuges, la presidència del Parlament, en el termini de deu dies a comptar d'haver quedat vacant el càrrec, declara formalment obert el procediment d'elecció i s'obre un termini d'un mes perquè els grups parlamentaris presentin candidatures.D'acord amb aquesta llei, el síndic és elegit per a un període de nou anys i no pot ser reelegit per al mandat immediatament posterior. Ribó va ser elegit pel Parlament el 10 de febrer de 2010. Aquest càrrec resta ara vacant a l'espera del seu substitut i, mentrestant, Ribó continua exercint les funcions de síndic de greuges fins al nomenament de seu successor.En cas que, en el ple d'elecció del síndic o síndica de greuges, el candidat o candidata proposat no obtingui en la primera votació la majoria necessària, s'obre un termini d'un mes per presentar noves candidatures i es reinicia el procediment d'elecció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor