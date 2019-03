VÍDEO Les raons del jutge Marchena per permetre preguntar si un testimoni és soci d'Òmnium

Els testimonis del judici de l'1-O poden ser preguntats si són socis o no d'Òmnium Cultural, però no si segueixen pàgines ultranacionalistes (espanyoles) a les xarxes socials. Aquest és el criteri que ha deixat clar aquest dimarts el jutge Manuel Marchena, quan ha permès explícitament al fiscal que preguntés a un testimoni si era soci de l'entitat, per la via de rebutjar les objeccions que ha presentat l'advocat Benet Salellas.Marchena ha deixat clar el seu criteri només començar la sessió d'interrogatoris als testimonis d'aquesta tarda, en el torn del dissenyador gràfic Enric Vidal, que les acusacions creuen que hauria fet d'intermediari entre la Generalitat i determinades impremtes per confeccionar els materials del referèndum de l'1-O. "És vostè d'Òmnium", ha estat la tercera pregunta del fiscal a Vidal. La protesta de Salellas -advocat del president de l'entitat, Jordi Cuixart-, ha estat immediata."No entenem quina és la procedència de preguntar als testimonis si són socis d'Òmnium Cultural, entenem que això pertany a la seva vida privada", ha protestat Salellas. "No pot ser un element volaratiu", ha afegit. Marchena, però, ha considerat "pertinent" la pregunta, perquè, Òmnium és una entitat cultural, amb un caràcter "transversal" i "no ideològic". "Entenem que parlar d'Òmnium Cultural no és parlar d'ideologia", per la qual cosa la poregunta al testimoni no ha suposat una vulneració de la seva "llibertat ideològica", ha conclòs el magistrat.La setmana passada, el propi Marchena va prohibir que les defenses preguntessin a la secretària judicial del 20-S, Monserrat del Toro, si seguia pàgines simpatitzants amb l'ultranacionalisme espanyol a les pàgines socials. El jutge va argumentar aleshores que no es pot demanar als testimonis per les seves simpaties polítiques, i va precisar que, per la mateixa raó, tampoc s'està preguntant per la filiació política dels acusats i testimonis independentistes.El testimoni de Vidal ha ocasionat una altra topada de les defenses amb Marchena. L'advocat Jordi Pina -lletrat de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez- ha protestat perquè el fiscal preguntava al testimoni sobre una declaració anterior seva davant de la Guàrdia Civil, que no constava en el sumari. La protesta ha tingut un èxit relatiu: Marchena no ha prohibit les preguntes, però ha deixat clar que les seves respostes podrien no ser tingudes en compte si es confirmava l'extrem apuntat per Pina.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor