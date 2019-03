La PAH exigeix a l’Ajuntament de Barcelona una solució per a una parella que serà desnonada el 20 de març

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Barcelona exigeix a l'Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació una solució per dos veïns que seran desnonats el 20 de març. La Jennifer i la seva parella ocupen un pis propietat de la Sareb i lamenten que no se'ls permeti entrar a la mesa d'emergència ni tampoc se li ofereixi un lloguer social.L’informe ha sigut desfavorable perquè l'ocupació no queda justificada, segons han explicat des de la PAH. La seva portaveu, Lucía Delgado, ha apuntat que no pot ser que en els convenis de la Sareb no s'incloguessin lloguers socials per a les famílies de Barcelona que estan ocupant habitatges.La PAH ha remarcat que igual que la Jennifer, moltes famílies s’han vist "obligades a ocupar habitatges buits propietats d’entitats financeres per tal de tenir un sostre”. Segons la portaveu de la PAH, la Sareb “fa fora de les cases a aquestes famílies vulnerables”.A més, assegura que fa més d'un any que intenten posar-se en contacte amb l’entitat, però aquesta “no contesta els correus electrònics ni les trucades i així és impossible buscar una solució abans del 20 de març”. L’afectada apunta que coneix famílies que estan 7 mesos esperant un recurs i que finalment se'ls acaba denegant sense opció d’entrar a la mesa d’emergència.Després de la reunió mantinguda amb l'Institut Municipal de l'Habitatge la PAH ha comunicat a través de les xarxes socials que l'ens s'ha compromès a trobar una solució al cas de la parella. "Estarem vigilant que sigui efectiva i si no tornarem", asseguren.

