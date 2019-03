Cau un 42% el nombre de passatgers a l'aeroport de Reus al febrer

El nombre de passatgers que han passat per l'aeroport de Reus durant el febrer d'enguany ha caigut un 42,5% respecte al mateix període de l'any passat. Segons dades fetes públiques per Aena, la instal·lació ha rebut 3.895 passatgers.Durant els dos primers mesos del 2019, l'aeroport reusenc ha acumulat 9.729 usuaris, un 27,3% menys que en la suma del mateix període de 2018. No obstant això, en l'apartat d'operacions, durant el mes de febrer Reus va dur a terme 1.141 moviments, un 41,6% més que en el mateix mes de l'any passat.Des de principis d'any s'han operat un total de 1.897 vols, un 22,3% més que fa un any, principalment per l'activitat dels vols d'aviació privada i d'entrenament.

