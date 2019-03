El Programa Català de Refugi, a revisió: «Un èxit però amb moments de desorientació»

Manifestació «Volem acollir» l'any 2017. Foto: Adrià Costa

“La situació és més difícil quan no parlen bé l’idioma, quan tenen costums diferents... un s’hi ha d’anar adaptant

Un dels mentors va trobar a faltar més trobades entre voluntaris per compartir experiències i situacions durant el procés

La família de Vianney Deganendj i el grup de mentors. Foto: Cedida

Amorós és crític amb l'Estat i apunta que ha de transferir les competències a Catalunya si vol ser coherent amb el que determinen les lleis sobre refugiats

Dos anys després de la posada en marxa del Programa Català de Refugi (PCR), diversos mentors que hi han participat coincideixen que es tracta d'una “gran experiència” i una eina de sensibilització molt potent, però apunten a també, a l’uníson, haver-se sentit “una mica conillets d’índies”. Afirmen que el projecte, que busca treballar la integració sociolaboral dels refugiats que no han aconseguit l’autonomia suficient un cop acabat el Programa Estatal de Protecció Internacional, és enriquidor, però que hi han trobat a faltar, algunes vegades, directrius sobre com actuar.Però en què consisteix aquest programa i com han arribat a ser-ne mentors? L’Aitor López forma part de l’associació Rubí Acull, des d’on va saber de l’existència del PCR. S’hi va apuntar amb quatre companys més, i aleshores van començar les formacions: un total de 12 sessions de dues hores cadascuna aproximadament -“molt interessants”, apunta-, que els van aproximar a la realitat de les persones refugiades.El PCR formatiu proporcionava una visió global de la migració i les problemàtiques relacionades, però també constava d’una part teòrica d’explicació de com funcionen els processos administratius i burocràtics contra els quals han de plantar cara les persones refugiades que arriben aquí: quins processos passen, què fan Catalunya i Espanya al respecte i com es duen a terme els tràmits de sol·licitud d’asil o de regulació de la nacionalitat, explica López.Un cop feta la formació, els tutors estudiaven el perfil dels grups que s’apuntaven per fer de mentors (acompanyants) de les persones refugiades, per emparellar-los amb nuclis familiars o persones que migren soles. En el cas de López, li van assignar una família de la República Centroafricana. El PCR, com explica el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, té com a objectiu “ajudar les persones refugiades a aprendre català, trobar feina i habitatge”, alhora que també permet que la societat catalana “entengui i visqui què és el programa de refugi”.“Al PCR arriben les famílies que es troben en la segona fase d’acollida, és a dir, que el primer any aquí l’han passat vinculades a una entitat”, explica. El PCR neix perquè el Govern s’adona que queda coixa la sortida de les associacions, i perquè “les famílies no són 100% lliures per a desenvolupar-se dins la societat”.El grup de mentors es reunia amb la família assignada regularment, i disposava d’una aplicació mòbil (MESAGENES) on podia fer el seguiment de les sessions. “A la pràctica, però, l’aplicació era el de menys: ben aviat ens en vam oblidar, perquè el millor era estar amb la família i fer vida normal, no estàvem pendents del mòbil”, explica Margarita Castanyer, una mentora d’Olot que també va formar part de la primera tongada del PCR.Si bé tots els mentors consultats perapunten que va ser “fàcil” la relació amb les famílies que els vna assignar, Roger Cuartielles, del grup de López, va trobar a faltar més trobades entre voluntaris per compartir experiències i situacions com a mentors. Castanyer reflexiona: “En el meu cas i el del meu grup, que ens van assignar un matrimoni sirià amb dues criatures, va ser àgil, però conec altres experiències que no van ser així”. Explica que hi havia nuclis de mentors que es van trobar amb dificultats quan les persones refugiades partien de situacions complexes, amb ideologies molt contràries a la seva o amb una barrera idiomàtica complicada.“La situació és més difícil quan no parlen bé l’idioma, quan tenen costums diferents... un s’hi ha d’anar adaptant, i és potser quan et cau el món al damunt perquè ningú t’ha preparat per entomar aquestes circumstàncies”, comenta Castanyer. “Els tutors t’alerten durant les formacions que és important no vincular-te excessivament amb les famílies, perquè la tasca és d’acompanyament. Però quan tenen dificultats greus, com en el nostre cas, s’estableixen més vincles i més implicació i es fa difícil trencar”, afegeix.En el cas de Castanyer, confessa que es va convertir una mica en l’àvia de la família siriana: “M’encarregava d’anar a la llar d’infants i assistir a les reunions per fer traspàs d’informació, els portava a fer activitats, procurava que tinguessin roba, buscar lloguers més barats...”, i apunta que l’ambient hi juga un paper fonamental. “En el nostre cas vam tenir molta sort que l’entorn de la família fos receptiu amb la seva situació, podria no haver estat gens fàcil”, diu. Roger Cuartielles, del grup de l’Aitor, va trobar a faltar més trobades entre voluntaris per compartir experiències i situacions com a mentors.Vianney Deganendj fa sis anys que no sap res de la seva família. Va néixer a la República Sud-africana fa 36 anys, i la massacre de Marikana (2012) va ser el conflicte que va obligar-lo a marxar, deixant enrere la seva terra i la seva gent. Va arribar al Marroc, on va estudiar uns anys fins que, amb els diners que li quedaven, va decidir traslladar-se el 2015 a Barcelona per buscar feina i una vida millor.“Sóc un refugiat polític”, afirma, i explica que, un cop a l’estat espanyol, després d’estar retingut quatre dies per la policia i d’entrevistes a Madrid, aquest va ser l’estatus que van determinar davant la seva situació. Va ser dirigit a un hotel de Barcelona i, d’allà, va arribar a l’entitat Apip-Acam, que el portaria a Rubí. Avui, Deganendj té parella i un fill de dos anys, i tots tres han format part del PCR: han estat el nucli acompanyat pel grup de López i Cuartielles.El secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania explica que són els ajuntaments dels municipis els encarregats de comunicar a les famílies que s’han apuntat al programa qui són els nuclis familiars que els assignen. Els consistoris estan en contacte amb les entitats, que són les que porten a terme la primera fase d’acollida dels refugiats, explica Amorós. “Algunes entitats han confiat molt en el programa, d'altres, no tant. I també cal tenir en compte que hi ha refugiats que no volen entrar-hi”, comenta.El PCR va ser impulsat el 2017 per la Conselleria de Treball, Afers Socials i Família. Dos anys després, Amorós considera que de mentors no n’han faltat: fins al febrer, s’hi han apuntat 506 mentors i hi han participat 277 refugiats, en 39 municipis de Catalunya. “El problema principal és la Llei de Contractació Pública, i si qualsevol política pública ja és complicada burocràticament, l’aplicació de l’article 155 va dificultar encara més els processos”, apunta.“Se’ns critica la manca de recursos, però si hi ha un pressupost estatal dedicat a la Llei de persones refugiades i es decideix que a partir de tal dia la competència és nostra, no pot ser que no ens transfereixin el capital que pertoca”, critica Amorós. Actualment, el Govern es troba en aquest punt de negociació: “Si des de l’Estat ens transfereixen aquesta funció, s’han de transferir els recursos”, i lamenta que des del novembre -que és quan Amorós afirma que des del govern espanyol se’ls va assegurar que es faria un traspàs de la competència- “no se’n sàpiga res més i que sigui Catalunya la que hagi de plantar cara a això amb els seus propis mitjans”.Amorós és crític amb l'executiu central: creu que l’Estat podria fer un esforç més gran a l’hora d’obrir places en centres per a persones refugiades, així com ampliar els programes d’acompanyament i les polítiques existents. “Els instruments que té ara l’Estat estan col·lapsats: hi ha gent que arriba i no té recursos ni autonomia, i queden abocats a viure al carrer durant mesos”. A més, recorda que Espanya és líder en denegacions de sol·licituds d’asil a Europa, amb un 70% sobre el total de sol·licituds.“Crec que el problema de la política migratòria espanyola és que el que diuen les lleis i la realitat s’assemblen com un ou a una castanya”, i considera que cal una més gran disposició jurídica per gestionar la realitat. “El món és desigual i ple de conflictes, hi ha crisis migratòries i no passa res perquè arribi gent a Catalunya o a Espanya; no són xifres inaccessibles, sinó importants. perquè són persones vulnerables”. Afegeix que, en comparació amb les xifres de la immigració econòmica dels darrers anys que continua rebent el país “no es pot parlar d’invasió, perquè és assumible”.

