VÍDEO Pablo Casado ja parla de «presos polítics»

Li ha costat, però Casado ja parla de presos polítics: pic.twitter.com/ur6KxxD9ro — Àlex Tort (@alextortsagues) 12 de març de 2019

Una relliscada? Un lapsus? El subconscient? Tot fa pensar que ha estat un error, però Pablo Casado, president del PP, ja s'ha referit als presos catalans com a "presos polítics". En una entrevista ahir al vespre a El Cascabel , el dirigent popular ha dit que ara "els que estan a la presó manen" gràcies a Pedro Sánchez.Ha assegurat també que el primer que farà si arriba a la Moncloa és recuperar les competències en institucions penitenciàries, actualment descentralitzades en les comunitats autònomes. "Això que les autonomies decideixin quin règim penitenciari tenen uns presos polítics és tremendo", ha deixat anar.Se n'ha fet ressò el periodista de La Vanguardia, Àlex Tort:El president del PP ha demanat unir el vot en el seu partit per tan de no "desunir" Espanya. "Si ens manifestem junts a la plaça de Colón per fer fora Sánchez, ara no podem dividir aquests esforços", ha dit. I ha afirmat també que vol ser el president de tots els espanyols, també d'aquells que li desitjaven "la mort" fa pocs dies en un acte en una guarderia.

