Alerta per l'arribada d'ultres de l'Olympique de Lió a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han dissenyat un dispositiu especial pel partit de tornada de vuitens de final de la Lliga de Campions d'aquest dimecres al Camp Nou entre Barça i l’Olympique de Lió, que estarà actiu des de primera hora del matí de dimecres fins a la finalització del partit. Aquest desplegament policial compta amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana tant pel que fa a les incidències que es puguin registrar al centre de la ciutat derivades de conductes incíviques i/o violentes que generen problemes de seguretat com pel que fa a les tasques de regulació del trànsit a les immediacions de l’estadi.Aquest dimarts al matí s’ha celebrat a la comissaria de Sant Andreu de Barcelona la darrera reunió de coordinació en la qual hi han participat els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana, la Police National Française, representants del consolat francès, el Futbol Club Barcelona i l’Olympique de Lió, TMB i el SEM per ultimar el dispositiu que es desplegarà.Davant la previsió de l’arribada del voltant de 4.500 aficionats de l’equip francès, entre els quals la policia francesa preveu la presència d’aficionats ultres i radicals, el dispositiu policial es prepara per diferents zones d’influència. Així, durant el matí i fins a primera hora de la tarda, tindrà especial incidència a la zona de les Rambles, la plaça Reial i tot l'entorn de la plaça Catalunya. L'objectiu és la prevenció de possibles incidents relacionats amb conductes incíviques i/o violentes. A la tarda el dispositiu es centrarà en les immediacions del Camp Nou, coincidint amb l’obertura de l'estadi i l’arribada dels aficionats dels dos equips i preveu evitar possibles enfrontaments entre grups rivals radicals dels dos equips.El dispositiu també inclou controls preventius en els punts on habitualment s’hi concentren seguidors radicals del Barça, els Boixos Nois. Aquests controls s’emmarquen en l’operatiu preventiu que va tenir lloc el dissabte passat de cara a evitar enfrontaments entre aficions radicals rivals amb motiu de la celebració del partit Barça- Rayo Vallecano. Els Mossos van intervenir pals, porres, punys americans, armes blanques, sacs plens de pedres i maons.Els seguidors radicals estaven concentrats abans de l’inici del partit en un local proper a l’estadi. Els Mossos van detectar un grup nombrós d’aproximadament d’un centenar de persones vinculades als Boixos en actitud d’espera i van iniciar el dispositiu que va consistir en la identificació i escorcoll del grup per prevenir possibles incidents en les hores prèvies del partit.Tant a l’interior com a l’exterior del bar on estaven concentrats, els agents hi van localitzar diverses armes prohibides com ara armes blanques i punys americans, així com pals de fusta, defenses extensibles, armilles antibales i bosses plenes de pedres i maons. També es van localitzar esprais de defensa personal, bengales, guants manipulats de goma i drogues.El dispositiu també preveu punts de control i prevenció a les àrees de servei de l’AP-7 tenint en compte que una part dels aficionats viatgen des de França en autocars i cotxes particulars. L’objectiu és garantir la seguretat i prevenir qualsevol tipus d’incidència. En el cas de l’aeroport, es manté un dispositiu de seguretat davant l’arribada del vols amb aficionats francesos.Així mateix, en col·laboració amb TMB, s’incrementarà la senyalització al Metro, sobretot a les estacions de la Línia 3 de Drassanes, amb l’objectiu de conduir els aficionats fins a la parada de Palau Reial. Aquesta senyalització inclourà missatges amb cartells lluminosos, pantalles i megafonia. L’objectiu és aconseguir que els aficionats arribin directament fins a l’estació de Palau Reial i accedeixin a peu a l’estadi fins l’accés 21 ubicat al carrer d’Elisabeth Eindenbenz (antic carrer Maternitat). En aquest sentit, efectius de seguretat privada senyalitzaran la sortida de l’estació de Palau Reial. La màxima afluència d’aficionats es preveu entre les sis i les nou del vespre, quan comenci el partit.A les estacions del Metro es desplegaran agents antiavalots de la Brigada Mòbil i de l’Àrea de Seguretat del Transport Metropolità (ASTMET) que patrullaran també a l’interior del vagons per tal de garantir la seguretat.Així mateix, el grup de delinqüència urbana de la comissaria de les Corts durà a terme un dispositiu amb l’objectiu de prevenir l’acció de carteristes que aprofiten les grans aglomeracions per actuar.Per tal de garantir una entrada al camp sense incidències i ordenada, s’obriran portes a l’afició contrària cap a les 18.30 hores, i per la resta d’aficionats a les 19.30 hores. Els visitants, que aniran amb entrades nominals, accediran per l’accés 21 i s’ubicaran a la tercera graderia, lloc habitual on es troben els aficionats de l’equip visitant en aquest tipus de partits. En aquest punt de l’accés 21, efectius de seguretat privada amb el suport del mossos d’Esquadra efectuaran escorcolls estrictes a totes les persones que accedeixin al camp i a la resta d’accessos es faran els controls habituals.

