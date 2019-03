Artadi avança que el Govern valora presentar al·legacions contra l'ordre de retirar llaços grocs

La consellera de Presidència, Elsa Artadi, ha avançat que el Govern "segurament" presentarà al·legacions a l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar en 48 hores els llaços grocs dels edificis de la Generalitat La Junta Electoral considera que aquests símbols són "partidistes" i que són utilitzats per formacions que concorren a les eleccions espanyoles del 28-A. D'aquest manera, aquets dilluns al vespre la Junta Electoral Central va respondre una demanda de Cs. Una de les primeres accions que va fer Torra quan va arribar a la presidència va ser penjar a la façana del Palau de la Generalitat una pancarta amb un llaç groc en què es llegeix: 'Llibertat presos polítics i exiliats'. El Govern té la possibilitat d'interposar un recurs contenciós-administratiu al Suprem.L’encara portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha presentat aquest dimarts la candidatura de Junts per Catalunya (JxCat) a les eleccions municipals de Barcelona, en la qual serà la número dos de Joaquim Forn. L’exconseller d’Interior fa 494 dies que està en presó provisional i, per tant, és obligat que Artadi agafi les regnes dels actes públics.En un acte celebrat davant les columnes de Puig i Cadafalch a Montjuïc ha donat poques pistes del seu programa de govern però sí que ha esbossat les línies mestres en dos àmbits que representen actualment les principals preocupacions dels barcelonins, l’habitatge i la seguretat. “No totes les solucions d’habitatge a Barcelona han de passar per pisos socials”, ha assegurat.Artadi ha aprofitat per atacar l’alcaldessa, Ada Colau, i li ha retret que la preocupació dels barcelonins pel dret a l’habitatge s'hagi incrementat des de la seva arribada a l’Ajuntament. “S’han de poder fer polítiques més actives i col·laboració público-privada”, ha demanat.En matèria de seguretat, la candidata de JxCat ha parlat d’un “problema de convivència a l’espai públic” i ha apostat pel compliment de les ordenances i “l’empoderament” de la Guàrdia Urbana com a solucions. També per un treball conjunt entre institucions. Artadi, que encara és portaveu del Govern ha demanat que les administracions deixin de “passar-se pilotes”.Pel que fa al rol de Forn en la candidatura, la seva número dos ha assegurat que en cas de guanyar les eleccions JxCat voldrà “investir-lo” i “fer-lo alcalde”. Si no fos possible, però, Artadi s’ha mostrat disposada a “fer el relleu”. Laura Masvidal , l'esposa de Forn, ha llegit una carta escrita per l’exconseller en què defensa el seu dret a la participació política i es compromet a teixir una candidatura transversal conjuntament amb Neus Munté (que serà la número 3) més enllà de les sigles.Al text, Forn també ha parlat dels seus adversaris i s’ha referit a la candidatura de Valls, sense mencionar-lo explícitament, com la pretensió de ser hereu de la gauche divine. que en realitat és un “cavall de Troia” de la “dreta extrema” que representa Ciutadans, segons ha afirmat. Forn també ha fet referència a candidatures que “rememoren els èxits dels anys 90” però que neixen “esgotades i inservibles”.Artadi també ha reconegut que espera la incorporació a la candidatura de JxCat del delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell . “M’encantaria que ell s’hi afegís, veurem si és possible”.La número 2 de JxCat a Barcelona ha assegurat que en els propers dies detallaran més noms de la llista i ha reconegut que l’avançament electoral dels comicis espanyols ha trastocat els plans de la candidatura de JxCat a Barcelona.

