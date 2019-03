La Diputació de Barcelona treballa tot l'any per prevenir els incendis forestals

Creació d'una franja perimetral a tocar d'una urbanització. Foto: Diputació de Barcelona

Autoprotecció. Franges perimetrals en urbanitzacions: la prevenció i l’autoprotecció en urbanitzacions és clau. La Diputació de Barcelona ajuda els ajuntaments a obrir franges perimetrals en nuclis i urbanitzacions envoltades de bosc i fa campanyes de sensibilització per tal que la ciutadania prengui consciència que s’ha d’autoprotegir.





Gestió forestal per evitar incendis: amb un territori ben gestionat i viu, els incendis ja no tindrien la capacitat de propagar-se lliurement. La Diputació de Barcelona impulsa la planificació i gestió forestal sostenible associades a zones d'actuació prioritària que tinguin una incidència directa en la prevenció d'incendis.





Consum de productes agraris de proximitat: gràcies al consum de productes de proximitat es pot contribuir a la prevenció d’incendis forestals perquè permet recuperar al bosc antics camps de conreu i pastures existents. Des de la Diputació de Barcelona, s’impulsa el desenvolupament agrícola, ramader i forestal, element essencial en la prevenció d’incendis forestals i en la recuperació d’espais de conreus.





Imprudències i negligències: les imprudències i negligències de les persones són una causa evitable dels incendis forestals. Des de la Diputació de Barcelona, es porta a terme el pla d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI), adreçat a tots els usuaris que s’acosten al medi natural.



La Diputació de Barcelona porta a terme des de fa mesos una campanya per conscienciar la població sobre mesures i actituds en la prevenció d’incendis que cal realitzar al llarg de tot l’any. La campanya, en la què també participen el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, el cos de Bombers i Agents Rurals, les ADF i Fundació Pau Costa, exposa quatre situacions sobre la prevenció d’incendis forestals.El 66% del sòl de la demarcació de Barcelona són terrenys forestals, un terreny que, sense cap tipus de gestió, pot convertir-se en un polvorí a l’estiu. Més de 500.000 persones de la demarcació de Barcelona, el que significa un 10% de la població, viu en urbanitzacions envoltades de boscos. Es per això que, tal com obliga la llei, s’hagin de fer franges perimetrals per alliberar de vegetació, amb el sotabosc desbrossat, de 25 metres.El risc d’incendi forestal no és percebut de forma adequada per la ciutadania, que sovint el menysté. Cal, doncs, conscienciar que la prevenció es fa durant tot l’any i que la ciutadania també hi pot intervenir.

