Maragall considera «positiu» contrastar projecte amb el «centre-dreta tradicional» d'Artadi

La precampanya de les eleccions municipals està ja en marxa. L'alcaldable d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, estrena seu al número 471 del carrer Còrsega i comença a posar fil a l'agulla als seus leitmotivs de campanya i al marc en què rivalitzarà amb la resta de candidats. Just el dia en què la consellera Elsa Artadi fa el seu primer acte formalment ja reconeguda com a número dos de la candidatura de Junts per Catalunya a la capital catalana, Maragall ha considerat "positiu" confrontar el projecte "progressista" d'ERC amb el del "centre-dreta tradicional".L'alcaldable republicà ha defensat fer un exercici de contrast "des del respecte i la comprensió" i, en paral·lel, definir una "unitat d'acció estratègica" per avançar en el projecte republicà de forma efectiva. Amb tot, ha assegurat que sense caure en un excés de confiança, ERC està "en disposició" de guanyar els comicis a Barcelona i que, per fer-ho, centrarà el seu missatge en el projecte per a la ciutat."Aquesta no ha de ser l'enèsima confrontació entre independentistes i unionistes", sosté. La precampanya de Maragall pivotarà en reivindicar el concepte del que significa ser barceloní i barcelonina i "recuperar l'orgull" de ser-ho tot "entrant en conversa" amb els veïns de la ciutat.Les persones que acompanyaran Maragall a la llista seran ratificades a finals de mes pel partit. De moment, l'alcaldable ja ha dit que serà una candidatura "potent" i "nova en molts sentits" i ha expressat la seva voluntat de dialogar amb espais dins dels progressisme sobiranista per ampliar les fronteres del projecte republicà.Sobre la polèmica petició de la Junta Electoral de retirar els llaços grocs dels edificis institucionals en 48 hores, Maragall ha considerat que es tracta d'una "limitació de la llibertat d'expressió". Sota el seu criteri, l'estat espanyol "no suporta veure el color groc perquè és un recordatori de la repressió". Amb tot, ha instat a esperar la resposta dels serveis jurídics per decidir com procedir.Pel que fa al missatge llançat avui per Carles Puigdemont, que ha assegurat que tornarà si aconsegueix obtenir l'acta d'eurodiputat a les eleccions del maig, Maragall ha demanat prudència per conèixer abans si hi ha "prou base jurídica" i quines condicions d'immunitat pot tenir. Tot i això, ha recordat com ell va haver d'anar a recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid. en tot cas, si aquests esculls poden superar-se, ha considerat que el retorn de Puigdemont seria positiu perquè es tracta d'una "peça significativa" del procés que afronta Catalunya.

