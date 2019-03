El Tribunal Suprem readmet Santi Vidal a la carrera judicial

Santi Vidal podrà tornar a fer de jutge. Així ho ha decidit la sala tercera del Tribunal Suprem arran d'un recurs presentat per Drets contra la decisió d'ara fa un any del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) de no readmetre'l un cop complerta la sanció de tres anys imposada per aquest mateix òrgan.Ara, el Suprem ha ordenat la readmissió a la carrera judicial de Vidal amb efectes retroactius, però especifica que Vidal haurà de participar en els propers concursos que es convoquin per tal d'obtenir una nova plaça. El CGPJ haurà d'abonar-li, però, l'any que no ha exercit com a jutge perquè la suspensió va acabar el febrer de 2018.A través d'un comunicat, Drets ha explicat que va presentar el març del 2018 un recurs contenciós administratiu davant del Suprem per la decisió del CGPJ. Segons el col·lectiu de juristes, el CGPJ va basar la seva decisió en la manca de lleialtat constitucional de Vidal, un test prohibit pel TC. Des de Drets, l'advocat Marc Marsal ha assegurat sentir-se "molt satisfet" per haver pogut fer front a les "palmàries vulneracions de drets fonamentals, que tenen un pòsit de discriminació ideològica clar".Per la seva banda, Vidal s’ha mostrat ha celebrat la decisió però ha volgut matisar que té una "sensació agredolça". Admet que "s'ha assolit l'objectiu de reparació jurídica d'una decisió arbitrària i injusta", però ressalta també que se sent "molt incòmode" per haver de tornar a exercir de jutge dins l'estat espanyol. "M'hauria agradat poder-ho fer en el sistema judicial de la república de Catalunya", ha dit.

El TS readmet Santi Vidal a... by on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor