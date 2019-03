Codorníu anuncia un ERO per a més d'un 10% de la plantilla nou mesos després de canviar de mans

El grup Codorníu Raventós ha anunciat un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per a 79 treballadors, més d'un 10% de la seva plantilla total. L'ERO arriba només nou mesos que el fons d'inversió nord-americà Carlyle adquirís l'empresa als propietaris tradicionals, les diferents branques de la família Raventós.En un comunicat emès aquest dimarts, Codorníu ha detallat que aquest ERO afectarà més una quarantena empleats del centre de Sant Sadurní d'Anoia, 26 de les oficines d'Esplugues i 10 del celler Raimat. A més, ha anunciat també el trasllat de les oficines del grup d'Esplugues a Sant Sadurní.El grup vinícola ha assegurat que "realitzarà aquesta reestructuració de forma socialment responsable" i que oferirà un pla de prejubilacions i programes d'acompanyaments per als empleats afectats per la mesura. Codorníu afegeix que ha posat en marxa un pla estratègic global a cinc anys que vol "recuperar el creixement històric" de la companyia guanyant eficiència i donant solidesa a les àrees del negoci de més valor.Sobre el trasllat de les oficines, ho ha justificat per "aprofitar les sinergies de tots els departaments per aconseguir una visió transversal del negoci, agilitzar la presa de decisions i potenciar el treball en equip".Les dues mesures les ha anunciat "per tal de focalitzar els recursos en l'adequació del negoci i en el creixement i construcció de les marques de més valor".Codorníu ja va dur a terme un ERO el 2017 que va afectar 71 treballadors. Aleshores, el motiu va ser el tancament de diverses línies de producció que elaboraven per a tercers.

