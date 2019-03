​Els Mossos escorcollen l'Ajuntament de Deltebre

L’Ajuntament de Deltebre està sent objecte des de primera hora d’este matí d’un escorcoll efectuat per la divisió d’investigació criminal dels Mossos d’Esquadra en qualitat de policia judicial.Segons les primeres informacions, la causa s’està instruint sota secret de sumari. Sí que n’ha transcendit, però, que el període en què se centren els registres és el mandats 2007-2011 i 2011-2015. En el primer d'aquests governava ERC amb Gervasi Aspa com a alcalde. Els escorcolls també se centren en la documentació relativa al mandat 2011-2015 en què també va ser alcalde Gervasi Aspa durant 2 anys, i, posteriorment, els dos darrers anys de mandat ho va ser el socialista José Emilio Bertomeu.L’escorcoll ha començat a primera hora del matí i se centra en les oficines municipals que es troben a planta baixa. La resta de dependències de l’edifici, però, es troben obertes.L’Ajuntament de Deltebre, governat actualment pel PDECat, ha emès una nota de premsa en què subratllen que “s’ha facilitat i es seguirà facilitant l’accés a la documentació als agents de la Policia Judicial per tal que puguin realitzar la seua tasca”. Es desconeix si es produirà alguna detenció en el marc d’aquest operatiu.

