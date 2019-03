El Parlament britànic torna a derrotar el pla de May per aplicar el Brexit

El Parlament britànic ha tornat a dir "no" a Theresa May. La primera ministra britànica no ha pogut convèncer els diputats d'haver aconseguit cap millora substancial en el Acord de Retirada al qual va arribar amb Brussel·les. El resultat ha estat contundent: 391 vots a 242, el que suposa una nova humiliació per a la líder conservadora. D'aquesta manera, els esforços de darrera hora amb la UE i el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, no han donat resultat i creix la incertesa a pocs dies d'una data que ja sembla fatídica, el 29 de març, quan està previst que el Regne Unit iniciï formalment el procés de retirada de la Unió, que preveu dos anys de transició cap a la sortida. L'Acord de Retirada ja va ser rebutjat per Westminster el 15 de gener passat . El nus que ho va impedir s'anomena backstop, la clàusula de salvaguarda imposada per Brussel·les per impedir que un Brexit dur posés en perill els acords de pau a Irlanda del Nord. La salvaguarda permet que Irlanda del Nord romangui dins de la unió duanera durant el període de transició de dos anys fins a la fi del procés de sortida. Aquesta situació es odria prolongar si Londres i Brussel·les no culminen un Brexit amb acord. És aquesta possibilitat el que irrita els euroescèptics més radicals.May ha intentat convèncer una majoria dels diputats -començant per un bloc important del seu Partit Conservador- que Brussel·les ha afluixat en les seves posicions. S'ha imposat la percepció que l'Acord de Retirada no s'ha modificat en absolut, malgrat que la UE ha acceptat un document polític que explicita el compromís per fer que el backstop no sigui permanent i que el Regne Unit pugui fer una "declaració unilateral" expressant que si finalment no hi ha acord, es buscaran totes les vies per posar fi a l'excepcionalitat de la unió duanera a Irlanda del Nord.Ara s'obre un escenari encara més complicat. Demà es votarà una moció sobre la possibilitat que el Regne Unit pugui sortir de la UE sense acord. Però tot indica que aquest Brexit descontrolat no tindrà la majoria, ja que només l'avalaria un sector radicalment euroescèptic. Si aquesta moció és rebutjada, com s'espera, el Parlament votarà el dijous 14 si aprova un ajornament del procés de Brexit. Aquesta és, ara per ara, l'opció que apareix com a més factible. Pel camí queda un lideratge, el de Theresa May, cada dia que passa més erosionat.En les hores prèvies a la votació, el govern de May s'ha abocat a un exercici d'escenificació amb tot luxe de detalls. La primera ministra ha repetit que se sentia "satisfeta" del que havia pogut aconseguir de les negociacions d'última hora. Amb prou experiència com per saber la importància que les aparences poden tenir en política, la líder conservadora ha insistit en els guanys obtinguts o arrabassats a Brussel·les. Ja s'han encarregat els seus adversaris de posar tota l'aigua possible al vi per replicar que en el fons no hi ha cap modificació de l'Acord de retirada. Alhora, al costat de la "pastanaga" de May, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, remarcava que no hi hauria més ofertes de la UE: "No hi haurà una tercera oportunitat".

