El govern espanyol avisa Torra que ha d'«obeir» la JEC i retirar els llaços grocs

La ministra d'Educació i portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha advertit al president de la Generalitat, Quim Torra, que ha d'"obeir" la Junta Electoral Central (JEC), que ahir dilluns va donar al Govern 48 hores per retirar llaços grocs i estelades dels edificis públics de la Generalitat.En una entrevista al programa Los Desayunos de TVE , Celaá ha afirmat que la JEC ha decidit amb "tota claredat" que s'han de retirar els llaços grocs dels edificis dependents de la Generalitat perquè els considera "propaganda electoral". "És el que han de fer, obeir la JEC", ha assegurat, sense valorar què passaria en cas que Torra decidís ignorar l'ordre de la Junta Electoral Central. "Ja ho veurem, cada cosa al seu temps", s'ha limitat a dir.El Govern està analitzant la situació després de la decisió de la Junta Electoral Central davant la proximitat de les eleccions espanyoles del 28-A. L'escrit de la JEC ha ordenat la retirada dels llaços grocs en considerar que "s'ha utilitzat per recordar dirigents o candidats que pertanyen a formacions polítiques que es troben en situació de presó preventiva". Pel que fa a l'estelada, la JEC argumenta que "també s'utilitza com a símbol de determinades formacions polítiques".

