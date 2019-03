Endesa cedeix a la Generalitat dades climàtiques històriques del Pirineu

La central hidroelèctrica de Talarn, en imatge d'arxiu. Foto: La Central

La Fundació Endesa , el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i l' Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) han signat aquest dilluns un conveni de col·laboració amb el qual la companyia es compromet a cedir a la Generalitat les més de 20.000 cartes hidrogràfiques del seu fons històric, que contenen 70 anys de dades meteorològiques del Pirineu.Els documents han estat custodiats durant gairebé cent anys pel Fons Històric d'Endesa i ara es conservaran a la Cartoteca de l'ICGC. Aquesta informació també permetrà al SMC ampliar el coneixement de l'evolució climàtica del Pirineu, una àrea clau per completar els estudis sobre el canvi climàtic que estan actualment en marxa.L'acord l'han signat aquest dilluns el director general de la Fundació Endesa, Carlos Gómez-Múgica, el director del Servei Meteorològic de Catalunya, Eliseu Vilaclara, i el director de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Jaume Massó, en un acte que també ha comptat amb la presència de la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà.L'observació meteorològica sistemàtica era una activitat habitual del personal de les centrals hidroelèctriques del Pirineu, atesa la relació entre les condicions meteorològiques i la correcta gestió dels recursos hídrics. Juntament amb la informació sobre les càrregues i produccions de les diferents centrals, els observadors prenien dades diàries de la pluviometria, la termometria, l'estat del cel, la pressió atmosfèrica, els meteors o l'evaporació, entre d'altres. En alguns punts es prenien dades més específiques de gruixos de neu i de gel als llacs, com per exemple als llacs de Capdella.Aquesta informació quedava registrada en uns documents que s'elaboraven diàriament i que reben el nom de cartes hidrogràfiques. Mitjançant el conveni signat aquest dilluns, se cedeixen 73 carpetes que contenen més de 20.000 cartes hidrogràfiques elaborades des de l'any 1922 fins al 1992. Aquestes cartes corresponen a 13 grans centrals hidràuliques del Pirineu (entre les quals Camarasa, Capdella, Sant Llorenç, Terradets i Talarn) a les quals se'n sumen d'altres més petites.Durant gairebé cent anys, el Fons Històric d'Endesa ha preservat els arxius, i la seva cessió a l'SMC i a l'ICGC permetrà millorar el coneixement de l'evolució del clima a l'àrea pirinenca, un sector especialment sensible al canvi climàtic. La digitalització del fons i l'extracció d'aquesta informació completarà i ampliarà les sèries de dades ja disponibles, farà possible conèixer de primera mà com es realitzaven les observacions i estudiar amb més rigor episodis extrems, com els aiguats d'octubre del 1937 o de novembre del 1982.

