Castelló posa en marxa parades nocturnes de bus «a demanda» per a les dones

L'Ajuntament de Castelló de la Plana ha anunciat que posarà en marxa parades de bus "a demanda" per a les dones en horari nocturn, segons informa el Diari la Veu. Així, el consistori activarà durant la setmana de la Magdalena una prova pilot pensada per a les dones en les tres línies nocturnes que funcionaran durant les festes i en la línia del bus del Grau per Germans Bou.Es tracta de dotar als autobusos nocturns de la possibilitat de fer parades a demanda –només de baixada– a partir de les 22.00 hores, de manera que les dones que vagin soles o acompanyades d'una altra dona podran sol·licitar baixar fora de les parades oficials en el punt més pròxim a la seva destinació dins del recorregut de la línia d'autobús, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.Aquesta iniciativa, fruit del treball col·laboratiu entre la Regidoria d'Igualtat, dirigida per Verònica Ruiz, i la de Mobilitat, amb Rafa Simó al capdavant, espera "donar resposta a la potencial demanda i millorar al seu torn la qualitat del servei que presta la xarxa urbana d'autobusos". Aquesta proposta de parades a demanda s'emmarca dins de l'III Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes.L'oferta pretén proporcionar a les dones els recursos necessaris perquè no modifiquin la seva rutina o deixin de fer alguna cosa "per la por a patir episodis de risc, disminuint així la sensació de vulnerabilitat que experimenten, especialment quan tornen de nit soles a casa".A més de la N1 i el bus del Grau per Germans Bou que funciona tot l'any, a Magdalena també hi haurà parades a demanda per a dones en les dues noves línies nocturnes que es posaran en marxa enguany per primera vegada: la N6 Estació Intermodal Benadressa-Urbanització Muntanya Cristina, amb parada a les urbanitzacions de la carretera de l'Alcora; i la N7 Plaça País Valencià-Grup Perpetu Socors-Grup Lourdes, que donarà servei als barris del Sud.Les dones interessades a baixar de l'autobús en un punt no previst hauran de comunicar-lo en pujar al conductor i després indicar-lo amb suficient antelació. El descens es realitzarà per la porta davantera i en el punt sol·licitat sempre en condicions que no suposen un perill per a la persona usuària ni per al trànsit rodat.La intenció és que aquestes parades a demanda es mantinguin tot l'any en la línia nocturna N1 Poliesportiu Ciutat de Castelló-Hospital General i el bus del Grau per Germans Bou.La creació de noves línies d'autobús, la millora de freqüències, l'ampliació de serveis, la recàrrega de bons de transport a través de l'aplicació i llocs de Bicicas o el bitllet únic en tot el terme municipal són algunes de les accions que estan permetent avançar cap a una mobilitat urbana més respectuosa.

