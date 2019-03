El Homrani, sobre l'atac al centre de Castelldefels: «No es poden edulcorar els fets, és racisme»

Aquest cap de setmana una vintena de joves van atacar un centre de menors de la Generalitat a Castelldefels. Aquest matí, el conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir El Homrani, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha explicat que el trasllat dels 35 menors tutelats del centre s'ha dut a terme dos dies abans del previst, "tant pel seu benestar com pels educadors". El conseller ha considerat que l'atac "té connotacions racistes", concretament ha dit: "No és una baralla entre nois".En aquesta entrevista, el conseller ha demanat "no edulcorar el que ha passat", ja que considera que és "una agressió molt greu". "Estem davant de fets gravíssims", ha sentenciat. A més, ha apuntat que el que els fets succeïts responen a un "pensament racista", ja que s'aplica un estereotip per a tot el col·lectiu, el qual considera "molt vulnerable". El Homrani també ha condemnat les agressions contra els mateixos treballadors de la casa de colònies Cal Ganxo, el centre on es va produir l'atac.El conseller ha apuntat que una de les seves preocupacions és que l'etiqueta de menors no acompanyats (mena) hagi servit per "deshumanitzar-los", fet que segons El Homrani "no es pot permetre". Així doncs, ha reflexionat que "no se'ls pot cosificar, són persones vulnerables, segurament les més fràgils, i resoldre vol dir conèixer-los i integrar-los".De moment no s'ha fet cap detenció relacionada amb l'atac, però sí que s'han identificat alguns dels membres que van perpetuar-lo. El Homrani va visitar les instal·lacions del centre el diumenge i, després de veure l'estat dels nois -que en principi havien de ser traslladats a finals d'aquesta setmana- va prendre la decisió d'avançar-ne el desplaçament, a un espai que el conseller no ha detallat. La Generalitat es personarà en el cas, ja que són menors tutelats per aquesta i perquè a més, hi juga un paper fonamental "la responsabilitat ètica i moral", ha dit.El Govern ha xifrat en 3.649 menors no acompanyats els que van arribar a Catalunya l'any 2018. L'any 2019 s'estima que el nombre sigui superior, ja que fins al febrer n'han arribat més de 400. "El repté és fer canvis en el sistema d'atenció a la infància i adolescència per donar resposta", ha dit el conseller.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor