Raül Romeva serà el candidat d'ERC al Senat

Esquerra Republicana de Catalunya va configurant, a poc a poc, les seves llistes per a les eleccions espanyoles del 28-A. Després de situar el seu president, Oriol Junqueras, al capdavant de la llista al Congrés, i a la germana de l'exconsellera Dolors Bassa, Montse Bassa , de número u per la demarcació de Girona, ara els republicans han decidit que un tercer dels seus polítics presos i jutjats per l'1-O concorri a aquests comicis. Així, segons ha pogut saber l'ACN, l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva serà el candidat dels republicans al Senat en les mateixes eleccions del 28-A, fent així tàndem en el cap de cartell amb Junqueras, també a la presó.La decisió de Romeva arriba, a més, després que la seva companya, Diana Riba, acceptés ser la número dos de la llista d'ERC al Parlament Europeu , per darrere també de Junqueras.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor