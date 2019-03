Mor atropellat un home de 92 anys a la C-13 al Segrià

Un home de 92 anys ha mort aquest dilluns a la tarda atropellat per un vehicle a Vilanova de la Barca (Segrià). El fets han passat en una travessera al punt quilomètric 16,8 de la C-13, i els Mossos d’Esquadra han rebut l'avís a les 19.26 hores.Per causes que encara s'estan investigant, el turisme ha envestit el vianant quan travessava la via. L’home ha resultat ferit molt greu i els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) l'han traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on ha mort aquesta passada nit.Arran de la incidència, s'han activat tres patrulles del cos dels Mossos d’Esquadra, i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor