Puigdemont es compromet a tornar a Catalunya si obté l'acta d'eurodiputat

Carles Puigdemont, candidat de Junts per Catalunya (JxCat) a les eleccions europees i expresident de la Generalitat, s'ha compromès a tornar a Catalunya si obté l'acta d'eurodiputat perquè, segons la seva visió jurídica del cas, això li atorgaria "immunitat". En les últimes setmanes ha estat analitzant la situació amb els seus advocats. Es tracta d'una promesa que recorda la que va fer en la campanya del 21-D del 2017, en la qual el lema de JxCat era que, perquè el president "tornés", calia "votar el president".Puigdemont, en una entrevista aquest dimarts al programa El Món a RAC1 , la primera des que és candidat, ha assenyalat que si no va complir amb la promesa de les últimes eleccions catalanes és perquè no va ser investit president malgrat haver-hi la "majoria suficient". Ha indicat que en algun moment "li ha passat pel cap" tornar a Catalunya, però sempre sent escollit prèviament com a màxim dirigent del país (a distància).L'expresident de la Generalitat és ara diputat al Parlament, tot i que està suspès després de la decisió del Tribunal Suprem respecte dels processats que ocupen càrrecs públics. Tenir l'acta, en tot cas, no és un impediment -a ulls de Puigdemont- per ser candidat a Europa. De fet, Oriol Junqueras, president d'ERC i també diputat a la cambra catalana, serà cap de cartell al Parlament Europeu i també al Congrés dels Diputats."Si la cambra comunitària valida la meva elecció com a diputat i activa la meva immunitat, jo he de decidir quina de les dues actes trio", ha assenyalat en el transcurs de l'entrevista, en la qual també ha titllat Enric Millo de "mentider" per la seva declaració al Suprem. També ha puntualitzat, davant el testimoni del lehendakari Íñigo Urkullu, que només tenia un compromís: convocar eleccions autonòmiques -tenia el decret preparat- si hi havia "garanties" que no s'aplicaria l'article 155 de la Constitució.Després de setmanes de debat intern, ha aconseguit situar dirigents propers a les llistes de JxCat al Congrés dels Diputats . Jordi Sànchez serà el candidat a Barcelona i l'acompanyaran Laura Borràs, ara consellera de Cultura, i Míriam Nogueras, vicepresidenta del PDECat i alineada amb l'estratègia de l'expresident de la Generalitat. Què farà JxCat després de les eleccions? Amb quin ànim s'ha d'anar a Madrid? "Hi anirem a desbloquejar la democràcia i a bloquejar el 155", ha assegurat Puigdemont"L'Estat tem que hi hagi un grup parlamentari anomenat JxCat", ha assegurat el dirigent independentista, que s'ha referit també a la crisi oberta dins del PDECat després de la confecció de les llistes a Madrid. Segons ell, la formació nacionalista surt "enormement" reforçada a nivell "democràtic" perquè les decisions s'han pres en dos consells nacionals celebrats en menys d'una setmana. En l'últim, convocat diumenge, es van validar les decisions per percentatges propers als 80% tot i la baixa assistència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor