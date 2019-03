El Clownia més internacional

Companyies de circ internacionals



Circ No Ato



El col·lectiu de Río de Janeiro combina el llenguatge del circ contemporani amb diverses disciplines com malabars, acorbàcies aèries i clown. La companyia està formada per 12 artistes i espectacle rere espectacle han consolidat el circ més grupal. Circ No Ato han viatjat arreu del món però tenen especial simpatia per Catalnya, ja que la tardor del 2015 van treballar en una residència a la Central del Circ de Barcelona.



Mighty Jambo



La cultura massai arriba a Clownia de la mà de la companyia d'acròbates kenians Mighty Jambo. Una de les apostes internacionals de la sisena edició dl Clownia és mostra de circ internacional. La iniciativa dona les eines artístiques als joves per què s'empoderi i es pigui expressar a través de l'art.

El Clownia, el festival que organitza Txarango a Sant Joan de les Abadesses , serà més internacional que mai. Als caps de cartell musical que passaran per aquesta localitat del Ripollès del 27 al 30 de juny s'hi han sumat per primera vegada propostes de circ de països com Brasil i Kènia.Seguint la dinàmica de les edicions anteriors, el Clownia torna a sorprendre amb un cartell eclèctic i internacional on destaca la mítica orquestra colombiana de salsa La-33 i la presència de grans noms de la música festiva actual catalana, tant consolidats com emergents, com Oques Grasses, Buhos, Doctor Prats, Strombers i Elèctrica Dharma.Els primers confirmats van ser Green Valley Band, Balkan Paradise Orchestra, Judit Neddermann, guanyadora del Premi Cerverí 2018 amb la cançó No volem més cops, els madrilenys Tremenda Jauría i el grup valencià Mafalda. Els acompanyen els grans grups de música festiva catalana actual, molts dels quals ja son habituals al Clownia, com Oques Grasses que hi interpretaran, el seu celebrat disc nou Fans del Sol, Buhos, Doctor Prats i Itaca Band.A més també es podrà gaudir de l'actuació de Joan Dausà, Strombers, Pupil·les d'entre altres.Els DJ residents seran el tarragoní Dj OGT i les Malandras Djs, una proposta nascuda a Caracas, que opmplirà la pista de la millor música llatina.Clownia és un festival que des dels seus principis ha intentat posar el mateix nivell la música i les reivindicacions socials. Per això en la seva cinquena edició, en una situació marcada per la presència de presos i exiliats polítics, el festival de Txarango va mostrar un compromís clar per reclamar-ne la llibertat . Un dels punts a destacar d'aquesta sisena edició Clownia és la lluita contra el capitalisme sobre territoris vulnerables, i el reconeixement dels pobles que viuen de la terra, a més del suport a l'ecologisme i la sostenibilitat.Les entrades es van posar a la venda amb la confirmació dels primers grups, i es preveu que es tornaran a exhaurir aviat, ja que s'ha aconseguit vendre el 50% a dia d'avui, com ha passat en les cinc edicions del festival.La presència de dues companyies de circ internacionals és l'element diferencial de l'edició d'enguany que mantindrà l'aposta per les activitats i les xerrades sobre projectes de transformació social al denominat Espai Consciència.