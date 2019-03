El sindicat independentista dels Mossos obté representació al Consell de la Policia

El Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya (SEGCat), sindicat independentista dels Mossos, comença a treure el cap al Consell de la Policia. Així ho indiquen els resultats de les eleccions sindicals a la policia catalana, que han situat l'USPAC en primer lloc amb 4 consellers i 2191 vots; Trisindical també amb 4 i amb 2087 vots; el SAP (abans vinculat orgànicament a la UGT) amb 3 i 2054 sufragis i el SEGCat amb 1 i 527 vots.A més, el CSIF ha obtingut 243 vots, CCOO amb 143 i UME amb 107, però cap d'ells ha obtingut representació al Consell de la Policia. A banda, falta el vot per correu, que ha estat impugnat per presumptes irregularitats. Aquests resultats són els 12 representants de l'escala bàsica i, a banda, se n'escull un de l'escala intermèdia, un de l'escala executiva, un altre de la superior i un de suport. Les últimes eleccions sindicals als Mossos les va guanyar SAP-UGT, però també van ser impugnades i finalment anul·lades pel TSJC per irregularitats l'any 2017. En aquells comicis, el SAP va treure 6 representants, Trisindical 5 i la USPAC 1.El SEGCat és un sindicat agermanat a la Intersindical-CSC, que la setmana passada va donar la sorpresa i es va situar com a primera força a la Generalitat desbancant CCOO i UGT. El sindicat republicà va multiplicar per vuit els delegats i va passar de 4 a 35, empatant amb el corporatiu Catac.Així mateix, aquest dimarts hi ha eleccions sindicals a l'ensenyament públic i uns 80.000 mestres elegiran els seus representants sindicals. S'escullen uns 350 membres de les 10 juntes de personals existents. La Intersindical-CSC s'hi presenta per primer cop i, després dels resultats obtinguts a la Generalitat, té bones expectatives. A dia d'avui, la USTEC, també sobiranista, té 150 representants mentre que la resta se'ls reparteixen entre set sindicats, amb CCOO com a segona força.

